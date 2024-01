Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ricevuta delegazione di pescatori sulla situazione del granchio blu

(Arv) Venezia 23 gen. 2024 - Il presidente dell’Assemblea legislativa regionale Roberto Ciambetti, nonché un’ampia componente dei diversi gruppi consiliari e della Giunta, hanno ricevuto questa mattina a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Veneto, una folta delegazione di pescatori del comparto ittico. L’incontro si è svolto a margine di una manifestazione, organizzata dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine - la cui sede si trova nel comune di Porto Tolle (RO), amministrazione presente con il sindaco Roberto Pizzoli - per sensibilizzare le istituzioni sulla presenza del granchio blu. Al termine dell’incontro, i rappresentanti dei pescatori hanno consegnato al presidente Ciambetti un documento contenente la relazione, redatta dal Comitato tecnico interregionale per l'emergenza del granchio blu, con i punti più importanti da affrontare con estrema urgenza. Il presidente Ciambetti, nel ringraziare la delegazione per l’incontro, ha assicurato massima operatività sul tema da parte del Consiglio regionale e la trasmissione della relazione a tutti i gruppi consiliari. La relazione, in particolare e in sintesi, ricorda che dal mese di maggio l'invasione massiccia del granchio blu “Ha stravolto l'intero comparto della molluschicoltura nell'area Delta del Po, distrutto quasi la totalità del seme di vongola verace disponibile in natura e predato anche vongole di taglia adulta, compromettendo l'attuale produzione ma soprattutto quella futura. Gli aspetti di criticità di questa emergenza continuano a persistere sul comparto e sugli addetti che, senza un immediato intervento di aiuto con adeguati ristori, avranno gravi ricadute sociali ed economiche sulle imprese e sulle famiglie. Sul provvedimento da 2,9 milioni, messo in campo dal MASAF, non si trovano margini di manovra”. Tra le priorità indicate nella relazione da perseguire nel brevissimo termine: la sospensione delle spese per mutui e contributi previdenziali; la cassa integrazione per lavoratori del comparto e titolari di partite Iva; un Piano di gestione regionale volto a incentivare il servizio di cattura del granchio blu remunerando i pescatori per il servizio ecologico che svolgono per mantenere la biodiversità dell'ambiente; la dichiarazione dello stato di calamità; interventi atti a provvedere alla copertura dei costi di raccolta e smaltimento; il sostegno ai Consorzi per la riattivazione produttiva delle aree con l'acquisto di prodotto seminale; interventi di vivificazione sulle lagune con una programmazione a breve termine con la nomina di un commissario ad hoc.

