Comunicato Stampa: Consiglio Veneto: approvata risoluzione per la messa al bando dei Pfas

(Arv) Venezia 12 mar. 2024 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all’unanimità la risoluzione n. 79 con la quale l’assemblea legislativa esprime adesione al manifesto per l’urgente messa al bando dei Pfas, #BanPfas, illustrata dalla proponente, la consigliera di Europa Verde Cristina Guarda, ed emendata su proposta del consigliere Marco Zecchinato (Lega-LV) con l’indicazione, nelle premesse della risoluzione, delle azioni messe in opera dalla Regione del Veneto dal 2013.

Di seguito, sono state respinte la risoluzione n. 105 presentata dalla consigliera Guarda (EV) rubricata “Il Made in Italy non sacrifichi il Liceo Economico Sociale”, e la mozione 515, presentata dalla consigliera del Partito Democratico Chiara Luisetto, intitolata “Flop Liceo Made in Italy, la Giunta promuova cambio di rotta”.