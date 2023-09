Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva mozioni su payback sanitario, centri antiviolenza e case rifugio

(Arv) Venezia 26 set. 2023 - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della sessione pomeridiana dei lavori odierni, ha approvato all’unanimità la mozione n. 460, illustrata dal primo firmatario, il consigliere regionale del Gruppo misto Stefano Valdegamberi, rubricata ‘Payback dispositivi medici, rischi per la continuità delle forniture di dispositivi medici anche salvavita nella rete ospedaliera regionale’, che impegna la Giunta regionale a farsi parte attiva presso il Governo per modificare la normativa vigente in materia (il payback è disciplinato dal D.L. n. 78/2015 che razionalizza e contiene la spesa per dispositivi medici a carico del servizio sanitario prevedendo che il superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici è posto a carico delle aziende fornitrici per una quota dal 40 al 50% per il periodo 2015-18), invitando a rinviare il termine di pagamento, attualmente fissato al 30 ottobre prossimo.

Successivamente, dopo la discussione congiunta, sono state approvate all’unanimità anche le Mozioni n. 464 e n. 462, rispettivamente a prima firma delle consigliere Vanessa Camani (Partito Democratico) e Sonia Brescacin (Lega-LV) sul rischio di chiusura dei centri antiviolenza e delle case rifugio del Veneto, sulla scorta dell’intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022, impegnando la Giunta a farsi portavoce presso il Governo di una modifica dell’intesa. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it