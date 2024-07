Comunicato Stampa: Consiglio Veneto: Andrea Cecchellero (Lega Lv) e Renzo Masolo (Europa Verde) nuovi consiglieri

(Arv) Venezia 16 lug 2024 - Il voto unanime dell’aula consiliare agli atti di surroga e l’applauso dei colleghi hanno salutato il duplice cambio della guardia sugli scranni di palazzo Ferro Fini: sui banchi della Liga veneta per Salvini Andrea Cecchellero, 51 anni, ex sindaco di Posina, diploma di perito agrario e di professione commerciante, già presidente dell’Unione Montana Pasubio Alto Vicentino, ha preso il posto di Nicola Ignazio Finco, eletto sindaco di Bassano del Grappa. Renzo Masolo, 53 anni, fisioterapista all’ospedale San Bassiano, già consigliere di maggioranza nel comune di Bassano con l’amministrazione Poletto, presidente di Fiab Bassano, è subentrato a Cristina Guarda, capogruppo di Europa Verde in regione, volata all’europarlamento di Bruxelles.

“Ringrazio tutti, la mia famiglia, i colleghi e chi mi aiutato ad arrivare sin qui”, è stato il saluto di esordio di un emozionato Cecchellero.

“Un onore per me essere qui e una grande responsabilità che mi assumo da oggi sino al termine della legislatura”, sono state le prime parole di Masolo. Che poi ha preannunciato l’impegno a “farsi portatore delle istanze dei cittadini e a mantenere alta l’attenzione verso le sfide ambientali, gli effetti del cambiamento climatico, la difesa della sanità pubblica, la giustizia sociale e climatica, secondo i principi dell’ecologia integrale, in continuità con il lavoro di chi mi ha preceduto”. “Da padre di quattro figli – ha aggiunto - non verrà mai meno la mia attenzione per giovani, per le famiglie, e al dialogo con tutti”.