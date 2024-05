Comunicato Stampa: Con OpereLetterarie.it proponi il tuo libro ai più noti editori italiani aperti alle nuove proposte

Vuoi proporre il tuo libro a case editrici del settore nel modo più semplice e veloce senza però rinunciare alla qualità? Hai finalmente concluso il tuo romanzo e sei disorientato dalla quantità di editori a cui dovrai spedirlo e dai tempi di attesa?OpereLetterarie.itpotrebbe essere l'iniziativa che fa al caso tuo. Finalmente un progetto che avvicina autore ed editore.

Sviluppato dall'agenzia editorialeLoret, che rappresenta più marchi editoriali italiani e valuta per la promulgazione opere di narrativa, poesia, saggistica, narrativa per l’infanzia, biografie, tesi di laurea,OpereLetterarie.it mira a migliorare e a facilitare il processo di pubblicazione degli inediti. Infatti, inviando un'opera aOpereLetterarie.it, sarà l'agenzia editorialeLoreta interfacciarsi in via preliminare con le case editrici più consone e a richiederne la valutazione attraverso un canale privilegiato, che riduce drasticamente i tempi di risposta degli editori coinvolti. Soprattutto per i marchi più consolidati il vantaggio è notevole, dal momento che si passa dai consueti novanta giorni di attesa a meno di venti.



Come partecipare:



proposte@opereletterarie.itè questo l’indirizzo e-mail a cui inviare i propri testi per proporli in valutazione ad alcuni tra i più noti marchi editoriali italiani specializzati in nuovi autori. I tempi di risposta da parte degli editori a oggi sono garantiti entro venti giorni dalla data di invio dell’opera.