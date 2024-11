Comunicato Stampa: Come aggiornare a Windows 11

Chi desidera aggiornare a Windows 11 ha diversi modi per farlo, gratis e a pagamento, oltre che diversi motivi. L’ultimo upgrade di casa Microsoft ha apportato una lunga serie dimigliorie in termini di grafica, funzionalità e di prestazioni. Oltre a una veste grafica completamente rinnovata e a un nuovissimopulsante Start al centro dello schermo, Windows 11 si presenta come unOS veloce, prestante e con tante nuove funzionalitàpensate per incrementare la sicurezza sul computer.