Comunicato Stampa: Cittadini Non Distratti in Consiglio regionale

(Arv) Venezia 13 dic. 2023 - Il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto in mattinata, a Palazzo Ferro Fini, a Venezia, una rappresentanza del Comitato CND-Cittadini Non Distratti, impegnato da tempo e in maniera volontaria nel contrasto ai borseggi e ai furti nella città lagunare e nella sensibilizzazione dei cittadini e dell’opinione pubblica sul tema della sicurezza. Presente all’incontro anche il consigliere regionale Marco Dolfin.

"Il vostro impegno nel contrasto ai pericoli derivanti dall'attività di microcriminalità svolge un ruolo fondamentale. Sarebbe sbagliato infatti derubricare questi fenomeni come 'reati minori', rappresentando piuttosto, e a tutti gli effetti, degli atti che vanno a colpire chi è indifeso e chi è debole. Quanto fate quotidianamente contribuisce a creare deterrenza, a far crescere nei cittadini e nei turisti la soglia di attenzione e a far comprendere loro quali posso essere le fonti di pericolo", ha affermato il Presidente Ciambetti. "Il danno causato da questi delinquenti – ladri, borseggiatori, truffatori – non ricade solo sulle singole vittime, ma anche sulla città stessa, restituendone un'immagine negativa e delineando un contesto generale di insicurezza. Con numeri che sfiorano i 23 milioni di presenze turistiche annuali, Venezia, ma anche l'intero Veneto, non possono permettersi che ad essere veicolata all'esterno sia un'immagine di città insicura e pericolosa. Soprattutto, il tema della sicurezza dev'essere considerato fondamentale nel contesto in cui viviamo: una città sicura è una città che non è abbandonata a sé stessa e che definisce un prospero contesto sociale in cui poter vivere", ha proseguito Ciambetti. "Da parte del Consiglio regionale va il mio ringraziamento al Comitato e colgo l'occasione per ricordare a cittadini e visitatori di tenere alta la soglia dell'attenzione ancor di più in questo periodo, quando le festività natalizie si trasformano purtroppo in ghiotte occasioni per compiere furti e borseggi. Il lavoro instancabile di segnalazione compiuto dal Comitato è importante anche per il compito a cui sono chiamate le Forze dell'Ordine: collaborare insieme è la chiave per garantire che le nostre città tornino ad appartenere ai cittadini", ha concluso il Presidente Ciambetti.

