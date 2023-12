Comunicato Stampa: Ciambetti: “Non sottovalutare quanto è accaduto al Giornale di Vicenza"

(Arv) Venezia 21 dic. 2023 - “Esprimo la solidarietà a Marino Smiderle, Direttore del Giornale di Vicenza, a tutti i giornalisti e lavoratori della testata vicentina dopo l’atto vandalico che ha preso di mira con scritte ingiuriose la sede del quotidiano Vicentino”. Roberto Ciambetti , presidente del Consiglio regionale del Veneto, appresa la notizia ha voluto manifestare “la personale vicinanza nella convinzione di esprimere in ciò il sentimento dell’intero Consiglio regionale: le intimidazioni non sono accettabili in ogni caso e ancor più nei confronti di un organo di informazione. Non bisogna sottovalutare la gravità del fratto, perché intimorire chi ha fatto dell’informazione il proprio mestiere significa portare un attacco al cuore della democrazia e ciò è inaccettabile”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it