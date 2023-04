Comunicato Stampa: Ciambetti: “La sparatoria di Fara lascia sgomenti"

(Arv) Venezia 24 apr. 2023 - “La sparatoria a Fara lascia sgomenti: oggi è il momento del dolore, della solidarietà all’agente della polizia locale ferito, Alex Frusti, e ai Carabinieri coinvolti loro malgrado in una dinamica tanto drammatica quanto imprevedibile”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha commentato così l’esito dello scontro a fuoco tra Fara e Breganze nel Vicentino. “Nessuno s’azzardi a trarre conclusioni affrettate o si lasci andare a strumentalizzazioni di qualsiasi tipo: sulla sicurezza e la lotta di contrasto al crimine bisogna essere chiari e non avere alcun tentennamento. Sono vicino alla famiglia dell’agente ferito e ai suoi colleghi: indipendentemente da tante altre considerazioni, non dobbiamo mai dimenticare la difficoltà in cui le Forze dell’Ordine si trovano ad operare ogni giorno e come sia aumentato il grado di pericolosità della loro attività di prevenzione e controllo di un territorio ad alto rischio come il nostro, che impone un presidio costante. L’incidente è sempre in agguato, nonostante la professionalità degli agenti e dei carabinieri impiegati ogni giorno che possono incappare in teste calde come in delinquenti che non danno alcun valore alla vita o degli esagitati dai comportamenti più che imprevedibili. Del resto – conclude Ciambetti - ‘ubi fata peccant, hominum consilia excidunt’, quando il destino decide diversamente, le decisioni degli uomini possono fare ben poco”.

