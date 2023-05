Comunicato Stampa: Ciambetti: “In occasione del 12 maggio, Giornata internazionale dell’infermiere"

(Arv) Venezia 11 mag. 2023 - “In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere esprimo a tutte le infermiere e a tutti gli infermieri del Veneto il mio personale ringraziamento per l’opera svolta e per il prezioso e insostituibile servizio che forniscono quotidianamente contribuendo in maniera determinante alla qualità della vita di quanti vivono nella nostra regione”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, saluta con queste parole “una categoria di elevato spessore professionale il cui lavoro è indispensabile. Non penso solamente allo sforzo che hanno sostenuto durante i mesi terribili della pandemia Covid-19, da troppi dimenticato, ma della loro opera quotidiana per la quale dobbiamo essere riconoscenti e sinceramente grati. Sono una colonna portante della nostra sanità”.

