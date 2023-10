Comunicato Stampa: Ciambetti: “Il teatro Olimpico di Vicenza appartiene al mondo intero"

(Arv) Venezia 11 ott. 2023 - “Il teatro Olimpico di Andrea Palladio non è solo un simbolo della città di Vicenza, è un’opera d’arte, un capolavoro inestimabile che appartiene al mondo intero perché rappresenta uno dei momenti massimi raggiunti dall’ingegno umano: chiunque sia stato ad accendere un fuoco libero nell’area del teatro non si è reso conto della gravità della sua scellerata quanto irresponsabile azione” Il presidente del Consiglio regionale , Roberto Ciambetti , appena appresa la notizia ha voluto “ringraziare innanzitutto chi è intervenuto con prontezza per spegnere il focolaio dell’incendio nonché la squadra dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza l’area. Detto ciò - ha proseguito Ciambetti - onestamente non credo sia realistica l’ipotesi di un fuoco acceso per riscaldarsi visto innanzitutto le temperature di questi giorni che non sono di certo rigide. Spero solo, e non voglio pensare ad alternative ben più gravi, sia stato un caso di idiozia, di stupidità di chi non capisce la drammaticità del gesto compiuto in ore segnate da una profonda preoccupazione per quanto sta accadendo nel mondo”.

