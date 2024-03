Comunicato Stampa: Centenario nascita Franco Basaglia, Presidente Ciambetti “La sua lezione oggi più viva che mai”

(Arv) Venezia 11 mar. 2024 - “L’11 marzo di un secolo fa nacque a Venezia un uomo al quale dobbiamo una delle rivoluzioni più significative del secolo scorso, un uomo che, da solo e non senza notevoli contrasti, riuscì a riscrivere la psichiatria e le sue regole, eliminando dai malati mentali lo stigma che li voleva ridotti a dei ‘matti’. La lezione di Franco Basaglia è oggi più viva che mai, ponendoci di fronte alla necessità di passare da un’idea di terapia a un’idea di cura, nell’accezione di ‘prendersi cura di’, in cui imprescindibile sia dare vita a pratiche di relazioni trasformative sul territorio, pensando ad una comunità come ad un contesto che sia luogo di ascolto, accoglimento e possibile reinserimento”.