Comunicato Stampa: CAPODANNO IN PIAZZA CON COEZ A CORIGLIANO-ROSSANO

Dopo i dischi di platino, i tour da sold-out, il nuovo album, il progetto in acustico “From The Rooftop 2”, Coez, il rapper e cantautore romano, sabato 31 gennaio 2022, arriverà in Piazza Bernardino Le Fosse a Corigliano-Rossano per salutare il nuovo anno nella nostra città. In uno degli eventi di maggior richiamo dell'intera Calabria. Un concerto speciale, un riassunto di tutto quello che finora è stato, ha vissuto e cantato nella sua carriera. Un viaggio nella sua musica che ci immergerà nell’emotività e nella personalità di un artista che ha tracciato una strada inedita nel panorama musicale italiano. Una strada di successo. Come scrive Edoardo Vitale su Rolling Stone: «Non scopriamo oggi che il cantautore ex rapper ci sappia fare con la scrittura dei testi, una dote che non si limita a saper creare dei bei versi, ma che riguarda sempre di più la capacità di riuscire a intercettare sensazioni e stati d’animo condivisi da una generazione che vorrebbe fosse sempre domenica, o che vive relazioni instabili e farraginose tenute a stento insieme da un elastico che spesso diventa una catena. O, molto più semplicemente, si sveglia con il mal di gola e in hangover». Con la Calabria, poi, Coez un rapporto lo ha già creato, quando ha scritto "Fra le nuvole", traccia contenuta nell'album Volare, ha citato un mito, un pezzo della nostra storia, il Rino Gaetano di "Mio fratello è figlio unico". «Dopo due anni di pandemia e restrizioni, oltre alla grande festa di Natale con Silvia Mezzanotte, i cori gospel e gli artisti di strada in piazza Giovanni Paolo II, si torna a stare insieme, la città si accende e risplende e il conto alla rovescia per dare il benvenuto al 2023, lo faremo in Piazza Le Fosse con Coez - afferma l'assessore al Turismo, Costantino Argentino - lo spirito di condivisione, la visione di una città nuova al centro di grandi eventi, la musica di qualità e richiamo che ha animato il Coro Summer Fest, torna in questa stagione natalizia, partita l'otto dicembre e che si chiuderà il sette gennaio. Un cartellone ricco di iniziative, dai mercatini al teatro, i presepi viventi, fino agli spettacoli per bambini e concerti. Senza dimenticare il meraviglioso spettacolo offerto dalle luminarie in tutta la città. Un calendario studiato in chiave attrattiva per diversi pubblici, frutto di una attenta e precisa programmazione che guarda alla città e al territorio» La notte di San Silvestro, che partirà alle 23.30, sarà animata anche da una serie di dj set, prima e dopo il concerto, con artisti locali, l'esibizione di Coez è attesa per le ore 1 «Quando ci siamo insediati, abbiamo organizzato credo il primo Capodanno in Piazza della città. Se altre volte era stato organizzato in passato, non ne ho memoria. Poi è arrivata la pandemia, e quest'anno riprendiamo quella che vogliamo far diventare una tradizione. Per qualcuno è solo divertimento, e certamente lo è, ma per me è anche molto altro e voglio spiegarvelo - ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi - Tutti pensano che queste occasioni siano solo le luci, sciccherie, menù chilometrici, e fortunatamente sono anche questo. Io spesso l’ultimo dell’anno, e non me ne vergogno, l’ho passato mangiando un panino col kebab in una città desertica. Il Capodanno in Piazza è per tutti. Non c'è differenza tra ricchi e poveri. Il Capodanno in Piazza significa che i nostri ragazzi che non hanno un amico fuori, che non hanno i soldi per un hotel ed una bella macchina che gli consenta di raggiungere altre mete, non si sentano degli sfigati, perché non lo sono. Il “centro del mondo” si può raggiungere a piedi o con le navette del Comune. Significa che tutti i ragazzi del territorio, abituati alle traversate nel deserto, possono arrivare a Corigliano-Rossano in pochi minuti ed unirsi a tutti gli altri. Questo è l’obiettivo, lo rivendico completamente».

