Comunicato Stampa: Armando Crispino lancia il Bestseller “Bonus Edilizi Senza Errori”

Risparmiare sulla ristrutturazione della propria abitazione è il sogno di molti di noi, soprattutto grazie ai vari bonus ed incentivi statali attualmente disponibili. Peccato che, in un contesto normativo così in continua evoluzione, rimanere aggiornati su tutte le dinamiche che interessano questo argomento è impossibile per i non addetti ai lavori. La soluzione? Affidarsi a qualcuno di estremamente specializzato.