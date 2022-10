Comunicato Stampa: Acquistare Miele Online: i Migliori Venditori di Miele Artigianale

Se stai cercando di capire dove poter acquistare un buon miele artigianale e 100% italiano sei sull’articolo giusto. In ogni casa ed in ogni dispensa non può mancare un barattolo di buon miele, quindi, quando ci si trova davanti al problema da quale venditore acquistare un ottimo miele artigianale e genuino solitamente si va in crisi soprattutto se si ricerca online dove le miriadi di informazioni possono confondere. Spesso si cerca di capire dove comprare del miele anche per fare dei regali, soluzione più che intelligente dato che ricevere in regalo un buon miele rende sempre felici e, l’obbiettivo di far contenta una persona amata, riesce sicuramente. Bisogna individuare prima di tutto un’azienda che produce il miele in Italia e che garantisca la qualità del prodotto, cosa molto importante è sicuramente come il barattolo di miele si presenta perché anche l’occhio vuole la sua parte.

In questo caso non possiamo non parlare di Natiflow , un’azienda italiana che ha adottato la politica di vendita di miele solo online, sicuramente la prima azienda italiana o forse al mondo ad aver fatto questa scelta. Vi consigliamo di seguire anche la loro pagina Instagram: @natiflow.italy all’interno troverete contenuti molto belli, interessanti ed educativi. Gestita da giovani apicoltori molto preparati e con delle elevate conoscenze anche nell’ambito digitale, Natiflow, cura il dettaglio, dalla produzione del miele al packaging del prodotto finale. Bisogna essere anche fortunati a riuscire ad accaparrarsi una di queste confezioni dato che la produzione è limitata tanto che, quella del 2021 è finita in pochi mesi, infatti, il miele non era più disponibile già a dicembre dello stesso anno. “È il dettaglio che fa la differenza” questo è il motto dei ragazzi di questa azienda che produce e vende un meraviglioso miele. Le confezioni sono molto eleganti ed esclusive e vengono acquistate sia da chi vuole degustare un ottimo miele artigianale e sia da chi vuole acquistarle per poter fare un regalo ad amici e persone care. I barattoli di miele Natiflow sono ancora oggi etichettati a mano ed ogni vasetto è accompagnato da un cartellino che ne racconta la sua essenza. Oltre ai barattoli singoli si possono comprare anche confezioni multiple nella sezione Offerte Miele Artigianale , inoltre hanno anche un’area del sito dedicata alle confezioni regalo a base di miele o i set di degustazione miele. Ma la loro creatività non si ferma qui dato che hanno, disponibili per la vendita, anche le bomboniere a base di miele, bomboniere sia per matrimoni o altri tipi di eventi come comunioni etc… Natiflow, oltre ad essere un produttore e venditore di miele online è anche una realtà che fa la differenza rispetto a tutte le altre aziende infatti non è un azzardo dire che si tratta di uno tra i migliori mieli italiani.

Se avrete la fortuna di visitare uno dei loro apiari capirete subito che c’è qualcosa di speciale in ciò che fanno. I terreni dove vengono collocate le arnie, oltre a trovarsi in luoghi incontaminati, sono curati nel dettaglio. La manutenzione è continua e sono collocati sempre lontano da centri abitati, distanti da produzioni agricole e allevamenti intensivi. Questo per tenere lontane le api da insetticidi o pesticidi. Addirittura, anche le arnie sono serigrafate con i colori ed il logo dell’azienda. Ricreano dei piccoli paradisi dove le api possono lavorare indisturbate. Anche se è un’azienda digitalizzata i processi di produzione del miele sono artigianali e non vengono usati processi industriali. Ecco perché le quantità del loro miele sono sempre limitate , perché favoriscono la qualità alla quantità. Inoltre, svolgono un lavoro di educazione rispetto al mondo dell’apicoltura e al rispetto delle api. Sul loro blog e sui loro canali social troverete interessanti articoli che parlano di questo meraviglioso mondo o dell’importanza delle api per il pianeta terra promuovendo così, delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione. Natiflow spedisce ai propri clienti anche le analisi svolte su ogni lotto del suo miele, questo al fine di dare la massima trasparenza sul prodotto che si riceverà, cosa che altre aziende non fanno o lo fanno solo su richiesta specifica.

Come detto in precedenza le varietà di miele che si possono ordinare sullo shop online Natiflow sono svariate, l’unico problema sono le quantità limitate che tendenzialmente finiscono in poco tempo. Si possono acquistare mieli proventi dalla Sardegna a quelli prodotti in Campania. Ci sono diverse alternative che dipendono dalle fioriture stagionali dei territori in questione ed ogni miele ha delle caratteristiche doverse. Ecco un elenco dei mieli disponibili: Non dimentichiamo che a seguito dell’acquisto si riceveranno anche le analisi del miele ordinato. Anche i barattoli sono curati nel dettaglio, etichettati a mano singolarmente con una carta naturale vergata dal design elegante ed esclusivo che rende questi barattoli di miele unici.

Solitamente hanno un cordoncino al quale viene applicato un cartellino che ne racconta la storia.

Le soluzioni sono diverse, infatti, sono disponibili per la vendita barattoli di miele di diversi formati: 400gr. – 260gr. – 120gr. – 40gr. Solitamente acquistando le confezioni multiple di miele, le confezioni regalo o i set di degustazione si riceve anche lo spargimiele personalizzato Natiflow e cosa importante, anche questo è realizzato da un’azienda italiana e non dalle classiche aziende cinesi.

La cosa straordinaria è che si possono acquistare mieli provenienti da diverse zone e territori italiani che vanno dalla Sardegna alla Campania. Si potrà così, gustare miele di diverse varietà e dalle molteplici caratteristiche organolettiche. Sicuramente per capire qual è il miglior miele da acquistare bisogna andare nel dettaglio. Se si analizzano bene i plus, l’impostazione data alla produzione e alla cura del dettaglio che viene posta dai ragazzi di Natiflow è facile capire che non si resterà delusi. Infatti, la scelta di terreni incontaminati, la cura delle api attraverso un’apicoltura etica, le quantità limitate prodotte per favorire la qualità e l’eleganza delle confezioni rendono Natiflow un’azienda speciale destinata a crescere sempre di più nel panorama nazionale ed internazionale. Speriamo vivamente di essere stati utili con questo articolo e di aver dato la risposta giusta a ciò che si stava cercando.

