Comunicato Stampa: Acquistare i migliori antivirus - Dicembre 2023

Acquistare i migliori antivirus per la protezione dei propri dispositivi è essenziale ma la scelta può essere complicata. Sul mercato c'è una grande offerta di software per la dicurezza: come scegliere l'antivirus adatto alle vostre esigenze? Prima di acquistare i migliori antivirus, la cosa migliore è fare riferimento a società indipendenti come AV Comparative , che periodicamente svolgono test sull’efficacia degli antivirus, analizzando parametri e caratteristiche essenziali per la protezione dei dispositivi.

La scelta del miglior antivirus per la protezione del vostro computer non è una decisione da poco. Vanno tenuti in considerazione tutti i fattori di protezione di un antivirus e per farlo dovete affidarvi a test e statistiche affidabili. AV-Comparatives, una delle migliori fonti di informazioni sulla qualità degli antivirus, si occupa di test comparativi indipendenti e recensioni sui diversi antivirus presenti sul mercato. Oltre a fare test sugli antivirus, AV-Comparative analizza i nuovi problemi che i dispositivi possono avere e le nuove protezioni necessarie. Ad esempio, secondo la società, una delle caratteristiche che dovrebbe avere un buon antivirus è la rilevazione preventiva dei malware. Non solo rilevare i malware attraverso le firme (sequenze di codice identificative), ma anche proteggere un dispositivo durante la navigazione scansionando gli URL dei siti e bloccando l'accesso a quelli pericolosi. Ora che potete riferirvi alle classifiche di AV-Comparative per scegliere l’antivirus migliore per le vostre esigenze, la domanda è: conviene scegliere un antivirus gratis o a pagamento? Proteggere il computer vuol dire proteggere i propri dati sensibili ed evitare che vengano trafugati. Gli antivirus gratuiti possono essere allettanti, aiutano a proteggere il computer dai virus più comuni, servono a bloccare file e applicazioni pericolose e segnalano i siti web sospetti e potenzialmente pericolosi. Ma il miglior antivirus gratuito non vi proteggerà quanto un antivirus a pagamento, che garantisce una protezione più avanzata contro malware di ogni tipo, maggiore protezione da attacchi dannosi ai vostri dispositivi e offre strumenti aggiuntivi per la sicurezza. Il grande problema dei software free è la mancanza di aggiornamenti costanti. Un problema che riguarda tutti i software gratuiti o scaricati illegalmente. Uno dei casi più eclatanti del 2022 è stato il bug Follina , una falla nei software Microsoft che permette agli hacker di accedere al vostro computer. L'unico modo per risolvere questo bug è scaricare una patch rilasciata da Microsoft - che si può ottenere solo se avete acquistato Windows 10 o Windows 11 - e dotarsi di un buon antivirus che venga costantemente aggiornato. Ma dove comprare il miglior antivirus per PC o Mac per risparmiare? La soluzione è rivolgersi a un fornitore affidabile, con recensioni positive e che offra le dovute garanzie. Noi consigliamo due shop online: Mr Key Shop , un negozio che ha soddisfatto più di 350.000 clienti e raccolto oltre 2500 recensioni con media "Eccellente" su Trustpilot e Keycense , una piattaforma globale con vendor da tutto il mondo. Entrambi gli shop sono un punto di riferimento anche all'estero, come dimostrano gli articoli presenti su PC Guide ( Best antivirus for Android ) e WePC ( Where to buy Antivirus Software ) Su entrambe la piattaforme i metodi di pagamento sono tracciati e sicuri (PayPal, Amazon Pay, Apple Pay, ecc.) e la consegna dei prodotti è immediata: tutto viene spedito via email, insieme ad una guida dettagliata per il download e l'installazione del prodotto. In caso di problemi con il download e l’installazione l'assistenza è gratuita e completamente in italiano. Su Mr Key Shop, oltre ai migliori antivirus per PC, Mac, iOS e Android, ci sono molti altri software in offerta: i sistemi operativi Microsoft Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7); potrete acquistare Office 2019 e tutte le altre versioni di Office presenti sul mercato (Office 2021, Office 2016, Office 2013, Office 2010 e Office per Mac); le migliori VPN e i prodotti Windows Server .

Sul catalogo Keycense sono disponibili sistemi operativi , pacchetti Microsoft Office , antivirus e VPN . A breve saranno anche disponibili licenze gaming e carte prepagate.

Il report di AV-Comparative ha analizzato alcuni degli antivirus più usati ed è stato pubblicato dopo quattro mesi di test. L’analisi per la valutazione degli antivirus ha considerato numerosi aspetti del funzionamento di un software di protezione in base al test "Real World Protection" , ossia una simulazione delle condizioni del mondo reale (l'utilizzo quotidiano di internet da parte di un utente).

Una caratteristica analizzata in questo tipo di test è il numero di malware bloccati , ovviamente, e il numero di falsi positivi presenti , rapportati a quello di siti visitati e file scaricati. Nel test solo due antivirus hanno evitato del tutto falsi positivi: ESET e l'antivirus di Microsoft, Microsoft Defender. Mentre, nella classifica finale, tra i migliori antivirus si sono piazzati AVAST, Bitdefender e Kaspersky.

Ma quali sono le caratteristiche dei migliori antivirus del 2023 ? AVAST è tra i migliori antivirus secondo il test di AV Comparative, confermandosi come una scelta perfetta per la protezione dei propri dispositivi da virus, malware e attacchi informatici, per utenti privati, professionisti e aziende. Le versioni disponibili di AVAST sono: Premium Security per PC, Mac, Android e iOS; Ultimate per PC; SecureLine VPN per PC, Mac, Android e iOS e Driver Update per PC.

La versione Premium Security può bloccare attacchi hacker e proteggere tutti i tipi di dispositivi. La versione Ultimate è un upgrade che dà accesso al catalogo completo di servizi per la sicurezza del dispositivo: monitoraggio delle vulnerabilità del PC, rete virtuale SecureLine VPN per navigare in anonimato, Cleanup Premium per pulire il PC alla perfezione e AntiTrack per bloccare qualunque tentativo di tracking. Acquista AVAST antivirus 2023 su Mr Key Shop Acquista AVAST antivirus 2023 su Keycense Bitdefender è uno dei migliori antivirus sul mercato perché è diversificato e ricco di funzionalità. Il piano base di Bitdefender offre una protezione completa, la protezione Safepay, un servizio di gestione di password e uno scanner di vulnerabilità per verificare la presenza di aggiornamenti di sicurezza per il vostro dispositivo. Sono disponibili diverse versioni di questo antivirus: Total Security, Internet Security, Antivirus Plus, Antiviru per MAC e Mobile Security per Android.

Una varietà che va incontro alle esigenze più disparate. Con Bitdefender Internet Security, ad esempio, avrete un filtro antispam, un firewall e il parental control. Mentre con il pacchetto Total Security avrete molti strumenti per la manutenzione del vostro dispositivo, che sia PC, Mac, iPhone o Android. Acquista Bitdefender 2023 su Mr Key Shop Acquista Bitdefender 2023 su Keycense Kaspersky offre uno dei maggiori livelli di protezione ed è in grado di proteggere anche da minacce non ancora note. Le scansioni di questo antivirus sono molto rapide e altamente configurabili, quindi adatte ad ogni esigenza. I pacchetti disponibili di Kaspersky sono 4: Anti-Virus PC; Total Security per PC, Mac, Android e IOS; Internet Security per PC, Mac e Android e Internet Security per Android.

La versione Internet Security ha un firewall intelligente abbinato ad un browser sicuro per la gestione delle transazioni bancarie. Una caratteristica che accomuna tutti i pacchetti è la funzione anti-ransomware, tra le migliori sul mercato. E se dopo il conflitto Ucraina- Russia non riuscite a fidarvi, continuando a leggere troverete delle valide alternative a Kaspersky .

Acquista Kaspersky 2023 su Mr Key Shop Acquista Kaspersky 2023 su Keycense ESET è l’unico antivirus in grado di evitare falsi positivi, caratteristica non da poco. Garantisce elevata protezione in tempo reale durante la navigazione e ha un’interfaccia molto semplice da usare. Disponibile in tre versioni: Internet Security per PC, MAC e Android; NOD32 e Mobile Security per Android.

Il pacchetto NOD32 è ideale anche per gli esperti, perché offre un elevato grado di controllo sulla configurazione dell’antivirus in base alle esigenze. Acquista ESET 2023 su Mr Key Shop Acquista ESET 2023 su Keycense McAfee è un antivirus focalizzato sulla sicurezza, la varietà di pacchetti è limitata e le versioni variano solo nel numero di dispositivi associabili: Total Protection per PC, Mac, Android e IOS e Internet Security per PC, Mac e Android. McAfee non sfrutta molte risorse del dispositivo ma offre molte funzionalità: un firewall intelligente, una VPN integrata basata su TunnelBear con dati illimitati, un filtro antispam di alta qualità, un vault protetto per i file e varie opzioni per rendere il vostro dispositivo più rapido. Acquista McAfee 2023 su Mr Key Shop Acquista McAfee 2023 su Keycense Norton offre l’aggiornamento costante del database di virus, consumo di risorse minimo ed elevato controllo sulla configurazione delle scansioni. Non a caso è uno degli antivirus con le migliori prestazioni sul mercato. I pacchetti disponibili sono tre: 360 Standard per PC, Mac, Android e iOS; 360 Premium per PC, Mac, Android e iOS e 360 Deluxe per PC, Mac, Android e iOS.

Con il pacchetto Standard avrete una VPN integrata e 10 GB per l’archiviazione in cloud. Con i pacchetti Deluxe e Premium potrete proteggere più dispositivi e avere più spazio in cloud. Acquista Norton 2023 su Mr Key Shop Acquista Norton 2023 su Keycense Per risparmiare ulteriormente non perdere le migliori offerte Antivirus e VPN del Black Friday 2023 ! La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UK Soft Ltd

