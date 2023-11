Comunicato Stampa: A Venezia la 4a edizione del Seminario ‘I controlli della Corte dei conti'

(Arv) Venezia 9 nov. 2023 - È iniziata oggi a Venezia, presso palazzo Franchetti, la quarta edizione del Seminario ‘I controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie’ organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e dalla Corte dei conti, in collaborazione con il Consiglio regionale del Veneto. La ‘due giorni’ si concluderà domani, venerdì 10 novembre: tra gli interventi programmati nella giornata conclusiva, quello del Presidente dell’Assemblea legislativa veneta e Coordinatore della Conferenza Roberto Ciambetti . Il Segretario generale del Consiglio regionale del Veneto Roberto Valente ha introdotto i lavori della giornata inaugurale, con Paolo Pietrangelo, Direttore generale della Conferenza, e Marta Tonolo, Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto.

Il Seminario risponde all’esigenza, comune agli organi politici regionali (Giunte, Consigli e Presidenti) e alla Corte dei conti, di proseguire nella riflessione, avviata nella precedente edizione, sui controlli sulla finanza regionale. “Quello tra Corte dei conti e Consigli regionali è un rapporto particolare - ha affermato il Segretario generale Roberto Valente, a margine del Seminario - che nasce dalla metà degli anni ‘90, contraddistinto da alcune difficoltà iniziali dovute al fatto che le regioni ordinarie non avevano ancora maturato un rapporto diretto con la magistratura contabile. Nel corso degli anni questo rapporto si è evoluto, migliorando man mano, e così sono andati via via scemando da un lato, le diffidenze della Corte dei conti, e dall’altro, i timori delle Regioni. L’affermarsi di regole precise e di procedure prestabilite, nonché il cambiamento di atteggiamento da parte della politica e dei funzionari, hanno consentito un maggiore rispetto reciproco. Si è affermato inoltre un rapporto di collaborazione: la stessa Corte, con riferimento ad esempio alla copertura delle leggi finanziarie, ha fornito suggerimenti e consigli migliorativi rispetto al nostro modo di legiferare. Per quanto riguarda il Veneto, con particolare riguardo al momento della parifica (ovvero il giudizio di parificazione sul rendiconto regionale dei diversi esercizi finanziari), ma anche in altri settori che attengono alla vita del Consiglio, l’atteggiamento è sempre molto positivo”. Sul tema della prima giornata ‘Le funzioni ausiliarie della Corte dei conti e le Regioni’, accompagnato da un’analisi della casistica, sono stati invitati a intervenire - coordinati da Guido Rivosecchi, Professore ordinario dell’Università di Padova - Salvatore Pilato, Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana; Maria Elisabetta Locci, Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto; Augusto Pessina, Segretario generale del Consiglio regionale della Liguria; Antonello Turturiello, Segretario generale della Giunta regionale della Lombardia; conclusioni affidate a Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e Vicecoordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative. Due, infine, gli argomenti che saranno trattati nel corso della giornata conclusiva, introdotta da Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti. In prima battuta, si procederà a un’analisi delle modalità di copertura finanziaria delle leggi di spesa, alla luce della giurisprudenza e dell’esperienza di una Sezione regionale di controllo; a tal proposito - coordinati da Marcello Cecchetti, Professore ordinario dell’Università di Sassari - sono previsti gli interventi di Marco Pieroni, Presidente della Sezione giurisdizionale per il Piemonte e relatore del Referto generale, della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 10/2023/FRG), di Emanuela Pesel, Presidente della Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, e di Fabrizio Scimè, Segretario generale dell’Assemblea regionale siciliana. Di seguito, sui controlli a tutela dello Stato-comunità nel complesso e dinamico sistema delle Autonomie, moderati dal Giudice della Corte costituzionale Angelo Buscema, interverranno, oltre al Presidente Ciambetti, il Presidente di coordinamento della Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti Carlo Chiappinelli e il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Claudio Tucciarelli. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it