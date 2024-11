Comunicato Stampa: 700esima Fiera di Santa Caterina di Barbarano Mossano

(Arv) Venezia 20 nov. 2024 - La vicepresidente della Prima commissione consiliare, la consigliera regionale Chiara Luisetto (Pd), ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini la 700esima Fiera di Santa Caterina di Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza, in programma nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 novembre. “E’ una Fiera ricca di tradizioni, con 700 anni di storia alle spalle, ma che ha saputo rinnovarsi e che offre a grandi e piccini un ventaglio di belle iniziative. Sarà l’occasione per riscoprire un territorio unico, quello di Barbarano Mossano e dell’intera area berica. Ma, pur in un clima di festa per l’intera comunità, sarà anche l’occasione per riflettere sulla piaga della violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che sarà celebrata proprio il 25 novembre. Del resto, la Fiera è legata alla figura di Santa Caterina d’Alessandria, una donna che nel corso della propria vita ha sfoderato tenacia e determinazione, rifiutando di disconoscere la fede cristiana e di sposare l’imperatore. Ringrazio l’amministrazione comunale e i tanti volontari che sono l’anima della manifestazione, nonché il coordinatore Fabio Dal Maso”. Ha portato i propri saluti anche il consigliere regionale vicentino Stefano Giacomin (Lega- LV), che si è “complimentato con l’amministrazione comunale per l’ottimo lavoro svolto”, sottolineando anche la “felice riuscita della fusione, nel 2018, dei Comuni contigui di Barbarano Vicentino e Mossano, che hanno saputo conservare le proprie radici”. Cristiano Pretto, Sindaco di Barbarano Mossano, ha espresso “felicità e orgoglio per aver organizzato le celebrazioni dei 700 anni della Fiera di Santa Caterina, una delle più antiche del Veneto, l’evento principale per la nostra comunità, un’occasione di festa per Barbarano e per l’intera area berica. Abbiamo lavorato tanto, supportati da un gruppo straordinario: assieme abbiamo messo in cantiere tante belle iniziative che avranno luogo domenica 24 e lunedì 25 novembre. Invito quindi tutti a partecipare alla Fiera di Santa Caterina, che agli albori era strettamente legata al mondo agricolo, con lo scambio dei prodotti della terra, ma che nel tempo è stata capace di evolversi”. Michela Nardon, assessore con delega alla Cultura del Comune di Barbarano Mossano, ha evidenziato come “la Fiera rappresenti un momento di gioia e di festa che rafforza l’identità di una intera comunità. È stato fondamentale l’apporto dei tanti volontari: proprio il grande lavoro di squadra rappresenta il segreto della longevità della manifestazione, che nel tempo si è modificata per adattarsi ai cambiamenti intervenuti in seno alla società. Per celebrare come si conviene la ricorrenza dei 700 anni della Fiera, abbiamo lavorato duramente un intero anno e offriremo ai visitatori diverse novità: innanzitutto, l’evento si raddoppia, svolgendosi in due giornate, domenica 24 e lunedì 25 novembre. La viabilità verrà modificata: lungo il viale principale, fino a piazza Roma, verranno disposte le bancarelle; alle porte del Paese verrà allestita un’apposita area parcheggio: i visitatori verranno accolti da banditori e tamburi, immergendosi subito nel clima medievale da cui trae origine la Fiera, che verrà riproposto in centro grazie al mercato, agli sbandieratori di Montagnana e ai musici. Presso il palazzo dei Canonici verrà allestita una mostra che ci riporterà alle origini della Fiera, con falsi d’autore per ricordare la storia di Santa Caterina. La manifestazione si concluderà lunedì 25 novembre quando, alle 17.30, ci sarà lo spettacolo pirotecnico. La nostra Fiera sarà di tutti e per tutti, e questa caratteristica è stata la chiave del successo della manifestazione negli ultimi anni; e ora la rilanciamo in grande in occasione dei 700 anni. Offriremo tanti contenuti in grado di coinvolgere e soddisfare bambini e adulti, giovani e famiglie: giochi di legno, maghi, clown, un’area giostre, musica con Dj per i giovani, Cover band e fuochi d’artificio. Una grande festa per la cittadinanza e l’area berica”.