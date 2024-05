Sicurezza: quando la porta blindata si fa in sei

La porta blindata si sceglie per dare all’abitazione un’ulteriore garanzia di sicurezza, sia per i beni in essa contenuti che per coloro che vivono in quell’ambiente.

In commercio esistono numerose porte blindate differenti non soltanto nell’estetica, ma anche e soprattutto distinguibili in base alla classe di sicurezza.

La classe di sicurezza è un riferimento preciso ed è attribuita in base alla capacità di resistenza che la porta oppone ai tentativi di effrazione.

La sicurezza in sei classi

Le classi distinguono il livello di resistenza allo scasso

Attualmente la normativa europea Uni En 1627-1639 riconosce l’esistenza di sei classi di

sicurezza:

Classe 1: questa porta blindata possiede un grado di sicurezza minima: è in grado di resistere ad un malintenzionato che usa solo la forza fisica per entrare.

Classe 2: la porta è in grado di resistere al tentativo di intrusione da parte di malintenzionati occasionali provvisti di un’attrezzatura semplice (cacciaviti, tenaglie,etc.) per forzarla.

Classe 3: porta in grado di resistere a tentativi di intrusione da parte di ladri professionisti che utilizzano attrezzi specifici come il piede di porco. Adatta alla protezione di appartamenti signorili o comunque con molti beni di valore.

Classe 4: resiste a tentativi di effrazione da parte di ladri organizzati che operano con accette, seghe e trapani. Queste porte sono pensate per la protezione di abitazioni unifamiliari o abitazioni situate in zone a basso traffico.

Classe 5: porta in grado di resistere a tentativi di scasso da parte di bande organizzate. Sono porte adatte alla protezione di banche gioiellerie, ambasciate.

Classe 6: sono porte in grado di resistere ad attacchi con attrezzi elettrici ad elevata potenza e materiale esplosivo. Sono porte generalmente impiegate per la messa in sicurezza di caveau, zone militari e impianti nucleari.

Una scelta su misura

C'è la porta blindata per ogni specifica esigenza

Solitamente in presenza di appartamenti condominiali gli esperti del settore sicurezza suggeriscono un livello di sicurezza 2 o 3, mentre in presenza di villette e case unifamiliari ci si orienta solitamente su una classe di sicurezza 3 o 4.

Le porte blindate di classe 2 resistono a tentativi di effrazione effettuati con attrezzi semplici, quali cacciavite e tenaglie.

Il livello medio di sicurezza previsto per una porta classe 3 assicura la resistenza in presenza di tentativi di effrazione effettuati con piede di porco, sono porte idonee pertanto ad essere installate come caposcala di edifici ad alto rischio di effrazione.

La porta blindata classe 4 presenta un livello di sicurezza ottimale, garantendo la resistenza anche ad eventuali attacchi da parte di ladri esperti che impiegano accette, martelli, scalpelli, seghe e trapani per tentare di violarle.

Lo “sconto” del bonus

Il montaggio delle porte blindate o rinforzate rientra tra i lavori finalizzati alla prevenzione degli atti illeciti ed è agevolato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera f del Testo unico sulle imposte sui redditi.

Attualmente la detrazione per la sostituzione di una porta con una blindata, o la sostituzione di una vecchia blindata, ha un’aliquota del 50%, che resterà fino al 31 dicembre. Dal momento che il bonus porte blindate segue le regole del bonus ristrutturazioni, a partire dall’1 gennaio 2025 l’aliquota scenderà al 36 %.