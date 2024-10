L’energia più sostenibile è quella che si risparmia

Tra le principali sfide della nostra epoca, rientra la necessità di promuovere un’edilizia sempre più sostenibile. Il settore abitativo europeo è infatti responsabile del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas serra.

Gli esperti

Paladino del risparmio energetico è Cortexa, il progetto associativo nato nel 2007, riferimento italiano per il sistema di isolamento a cappotto. Riunisce le più importanti aziende del settore dell’isolamento a cappotto in Italia, aziende che hanno creduto nella forza di un percorso comune e che condividono la stessa filosofia di attenzione e priorità per la qualità del costruire nel rispetto dell’ambiente. Dal 2007 Cortexa, con il suo “Manuale per l’applicazione del sistema a cappotto” e numerosi progetti e iniziative di informazione e formazione, diffonde e condivide la cultura dell’isolamento a cappotto e dell’edilizia di qualità. Cortexa è socio fondatore di EAE, l'associazione europea di produttori di sistemi a cappotto.

La lotta alla CO2

L'isolamento a cappotto contribuisce a ridurre le emissioni di CO2

Il modo più efficace per affrontare il problema del riscaldamento globale del pianeta consiste nel ridurre le emissioni di anidride carbonica: circa l’80% delle emissioni complessive di CO2 derivano dalla combustione di materiali fossili. È prioritario ridurre rapidamente tali emissioni adottando specifiche misure, come l’efficienza energetica degli edifici.

Il ricorso al sistema a cappotto, realizzato secondo i requisiti di qualità definiti da Cortexa, può ridurre le emissioni di CO2 fino al 50%.

Il risparmio reale

Quanto si risparmia installando un sistema a cappotto?

Per comprendere esattamente quanto si può risparmiare con un sistema a cappotto, è necessario prendere in considerazione i parametri specifici del singolo edificio: dimensione, altezza, esposizione, ubicazione, superfici opache e trasparenti, tipologia impianti e strutture verticali/orizzontali dell’edificio giocano un ruolo fondamentale nei consumi.

Programmi di calcolo “certificati” permettono di considerare tutti i parametri per identificare la quantità di energia spesa per riscaldare e raffrescare lo spazio abitativo. I progettisti sono i responsabili del calcolo e delle dichiarazioni della classe energetica raggiunta con gli interventi attuati per l’efficientamento energetico.

La nuova guida

Tuttavia, nella nuova guida, Cortexa ha voluto sviluppare degli esempi generali di edifici sui quali è stata ipotizzata l’applicazione del solo sistema a cappotto, con il relativo calcolo del risparmio dei consumi rispettando la legislazione vigente relativa ai limiti di trasmittanza termica delle pareti opache verticali e orizzontali (Allegato E, Decreto “Requisiti Tecnici” 5/10/2022)1.

I risultati ottenuti sono i seguenti:

risparmio ottenibile per villetta a due piani: dal 30 al 33% di energia;

risparmio ottenibile per condominio a otto piani: dal 40 al 45% di energia.

Con il sistema a cappotto le bollette si alleggeriscono e cresce il comfort

Sistema a cappotto, l’alleato per contrastare la povertà e la dipendenza energetica edifici meglio isolati sono molto più confortevoli e richiedono minore energia per il riscaldamento e il raffrescamento. Le bollette si alleggeriscono, con un minore impatto sui conti economici delle famiglie. Una riduzione dei consumi consente inoltre di ridurre la dipendenza energetica dell’Italia dai Paesi esteri.

Per ulteriori approfondimenti è possibile scaricare la guida “Sistema a Cappotto e sostenibilità in edilizia” visitando questa pagina del sito

