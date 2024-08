Al trilocale il primato nelle compravendite immobiliari

L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le agenzie affiliate sul territorio nazionale per evidenziare le principali caratteristiche degli immobili scambiati.

Il mercato immobiliare mantiene una dinamica positiva

In primo luogo, sono state prese in considerazione le diverse tipologie abitative: nel 2023 la tipologia più compravenduta è il trilocale con il 33,9% delle preferenze , a seguire le soluzioni indipendenti e semindipendenti (21,2%), i bilocali (19 ,8%) e 4 locali (16,4%).

Rispetto al 2022 le proporzioni di acquisto delle diverse tipologie sono rimaste sostanzialmente invariate. Anche negli anni precedenti le percentuali erano molto simili, da segnalazione nel 2022 la quota massima raggiunta per l'acquisto di soluzioni indipendenti (22%), mentre nel 2019 (prima dell'arrivo del Covid) la quota minima (19,1%) . In ogni caso è sempre stato il trilocale la tipologia più compravenduta in Italia, nel 2019 la percentuale arrivava al 35,5% e al secondo posto si piazzavano i bilocali con il 19,7% delle scelte.

Soluzione indipendente

Le ville a schiera rappresentano un immobile sempre gradito

Per quanto riguarda le soluzioni indipendenti e semindipendenti nella maggior parte dei casi si tratta di ville (47,9%) , così distribuite: ville singole (16,5%), ville a schiera (13,5%) e ville bifamiliari, trifamiliari e quadrifamiliari (17,9%). Al secondo posto, con percentuali molto simili, si piazzano le case indipendenti e semidipendenti con il 46,7% delle scelte , percentuale in crescita rispetto agli anni precedenti. I rustici sono una tipologia di nicchia e nel 2023 compongono il 5,5% delle compravendite.

Tipologia degli immobili

L'analisi si concentra quindi sulle categorie compravendute: nell'80,3% dei casi si tratta di abitazioni di categoria media oppure civile, nell'11,9% dei casi si tratta di abitazioni signorili o d'epoca , mentre il 7, 8% degli scambi riguarda soluzioni realizzate in edilizia popolare. Rispetto agli anni precedenti si registra una lieve contrazione della percentuale di compravendite di immobili signorili-d'epoca e un aumento di quella delle tipologie medie-civili.

Categorie energetiche degli immobili

Le abitazioni in classi energetiche basse sono state le più vendute

Nel 2023, risulta che il 72,7% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G) . Le classi energetiche intermedie (CDE) compongono il 20,8% delle compravendite, mentre solo il 6,5% degli acquisti riguarda soluzioni in classe energetica elevata (AB) . La quota di acquisti di abitazioni in classe energetica A e B ha simile a quella registrata nel 2022, mentre nel 2021 era più alta e sfiorava l'8%.

Quanto mi piace il box