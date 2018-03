Laura Turri è la nuova presidente del Consorzio olio Garda dop

Il Consorzio olio Garda dop ha un nuovo presidente: è Laura Turri che succede ad Andrea Bertazzi il quale resta nel Consiglio d'Amministrazione come vicepresidente.

Laura Turri è cotitolare del Frantoio Fratelli Turri di Cavaion Veronese e negli ultimi dieci anni è stata vicepresidente del Consorzio. Non è la prima volta per lei ai vertici del Consorzio: ha già ricoperto la figura di presidente dal 2002 al 2006.

Attualmente il Consorzio riunisce 464 soci in sessantasette comuni tra Veneto, Lombardia e Trentino, che nell'annata 2016/2017 hanno prodotto complessivamente 2500 quintali di olio certificato Garda Dop nelle tre diverse tipologie: Garda Bresciano dop, Garda Orientale dop e Garda Trentino dop.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it