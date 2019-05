Elezioni Europee, ecco come si vota

Saranno poco meno di un milione i cittadini bresciani che dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio saranno chiamati alle urne per scegliere i loro rappresentanti in seno al Parlamento Europeo.

Per farlo, ai seggi troveranno ad attenderli una scheda di colore grigio, colore che identifica il collegio del Nord ovest di cui la Lombardia fa parte.

Impressi sulla scheda dedicata alle Europee figurano 16 simboli di altrettanti partiti politici: per esprimere il voto è sufficiente tracciare una X sul simbolo che preferiamo.

Accanto al simbolo ci sono poi tre linee, servono per scrivere le eventuali preferenze per i candidati (sono 15 quelli bresciani presenti nelle diverse formazioni).

Esprimere una preferenza non è obbligatorio: è una possibilità che abbiamo, se decidiamo di utilizzarla dobbiamo ricordarci che: il primo nome può essere indifferentemente quello di un uomo o di una donna, se vogliamo scrivere anche il secondo deve obbligatoriamente essere di sesso diverso rispetto al primo, nessun problema invece sull’eventuale terzo nome. Nel caso in cui non ci si attenga a questa regola e si scrivano due o tre nomi dello stesso genere, verrà ritenuto valido solo il primo.

Attenzione, infine, non è valido il cosiddetto voto disgiunto: cioè non è possibile tracciare la croce su di un simbolo e scrivere le preferenze su quello di un altro. Lo spoglio delle schede per le europee comincerà subito dopo le 23 e proseguirà senza interruzioni fino al risultato finale.

