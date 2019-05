Come si vota alle elezioni europee del 26 maggio

Alle elezioni europee del 26 maggio 2019 può votare chiunque abbia compiuto 18 anni. Basta presentarsi dalle 7 alle 23 nel proprio seggio con la tessera elettorale, su cui è indicato il numero della sezione e il relativo indirizzo, e con un documento d’identità valido.

Chi fosse sprovvisto di tessera o documento può richiederne una copia al proprio Comune di residenza.

Il territorio italiano è diviso in cinque circoscrizioni all’interno delle quali vengono votati partiti e candidati: Nord Occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia); Nord Orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Insulare (Sicilia, Sardegna).

Nella circoscrizione Nord Occidentale, al cui interno rientra la provincia di Brescia, è prevista una scheda elettorale grigia.

La legge elettorale per le europee è stabilita da ogni stato membro. In generale, è sempre di carattere proporzionale: i posti in parlamento ottenuti dalle varie liste variano cioè in base ai voti ricevuti. Per votare, bisogna apporre una X sul simbolo della lista prescelta. In Italia, in particolare, sono previste le preferenze per i singoli candidati: se ne possono esprimere da una a tre. In sostanza, bisogna scrivere il nome del politico nelle righe a fianco di ciascun simbolo. Nel caso in cui si vogliano indicare più preferenze, bisogna stare attenti al fatto che gli aspiranti parlamentari siano di sesso diverso, in caso contrario è previsto l’annullamento della seconda e della terza preferenza. Una volta determinato il numero di seggi spettante a ciascuna lista a livello nazionale, si procederà con la loro assegnazione in ciascuna circoscrizione seguendo l’ordine delle preferenze raccolte.

Per concorrere alla distribuzione dei seggi, i partiti devono superare la soglia di sbarramento del 4%.

