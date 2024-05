Puegnago, Cristina Cinquetti al posto di Tiberio Prati nella sfida al sindaco

Il sindaco uscente Silvano Zanelli che si ricandida e il suo sfidante che cambia in corsa: non sarà Tiberio Prati a fronteggiarlo, bensì Cristina Cinquetti. Giorni di grandi annunci a Puegnago.

Per un verso Zanelli ha dato fondamento alle voci che si rincorrevano ormai da mesi, confermando l’altra sera che sarà in campo per il secondo mandato. Per l’altro verso la civica pronta a sfidarlo, che riunisce Noi Moderati e Fratelli d’Italia: il candidato sindaco non sarà Prati, come annunciato ai primi di marzo, bensì Cinquetti. Correrà sostenuta dallo stesso Prati: «Ho chiesto agli amici della coalizione di trovare una persona più giovane, con più tempo ed energie di me. Quando è stata indicata Cristina l’ho invitata ad accettare la sfida. Io ci sarò - ha detto -, ma con un ruolo più defilato che mi permetta di proseguire l’impegno con l’Associazione di Don Baldo».

Programma

Cristina Cinquetti, 53 anni, dal 1999 in Consiglio comunale e oggi presidente della Pro loco, conterà anche sull’appoggio in lista di Cristiano Antonioli, il più preferenziato delle ultime due tornate amministrative e presidente del circolo di FdI, ma pure dell’assessore uscente ai Lavori pubblici Riccardo Zanelli. Qualche spunto di programma: «Con noi non ci sarà mai una addizionale Irpef e rilanceremo la Fiera Agricola - sottolinea Cinquetti -. Vogliamo tutelare il territorio e avere porte aperte in municipio: Il nuovo vento di centrodestra del Garda deve entrare nelle stanze di Puegnago e riguardare tutti i servizi ai cittadini».

Punta sulla continuità, ma sostenuta da «nuovi giovani slanci», il sindaco uscente Zanelli: a lui il supporto di Forza Italia (presenti l’altra sera l’assessore regionale Simona Tironi e i vertici provinciali del partito) e della Lega (con Roberta Sisti). Motto, «la tradizione sarà il nostro futuro».

Zanelli lo spiega così: «Intendiamo proseguire il cammino ascoltando le nuove voci: quelle dei giovani che abbiamo coinvolto e che ci accompagneranno». Nuove voci, ma anche voci esperte, come quella di Pierangela Lazzari, assessore uscente alla Cultura che sarà della partita. Già individuato anche l’eventuale futuro vicesindaco, Alessandro Cinini (in quota Lega). Poi gli altri: Simone Cazzaniga, Pietro Cobelli, Marusca Festa, Giovanni Franzosi, Carlo Giacò, Sergio Musesti, Cristina Padovani, Paola Raggi, Paolo Vezzola. L’obiettivo è duplice: «Continuare sulla strada intrapresa - spiega Zanelli -: penso alle opere pubbliche, all’asilo da terminare, alla rotatoria con Palude, già concordata con Provincia e Soprintendenza, agli impianti sportivi di Raffa e alla palestra. Ma anche migliorarci - continua -: puntare alle nuove forme di turismo che guardano alla sostenibilità, valorizzare sempre di più lo straordinario lavoro delle nostre cantine: a loro si deve se il nostro territorio è così come appare. Ma anche guardare ai giovani, continuando a creare nuovi punti di aggregazione, e agli anziani, che dopo il Covid vanno recuperati».