Lumezzane, la decisione del Pd: sostegno a Gobbi sin dal primo turno

Il Pd lumezzanese si schiera per il sostegno a Valeriano Gobbi candidato sindaco. È il segretario Mattia Peli a spiegare i motivi della decisione, che per il partito significa rinunciare a presentare un proprio candidato alla fascia tricolore: «Quello che tutti i lumezzanesi si aspettano dal gruppo che più di tutti ha saputo esprimere negli anni sindaci capaci, è conoscere la persona scelta per prendersi il carico di amministrare una città così importante. Noi questa scelta l’avevamo quasi del tutto compiuta, quando sono accaduti due avvenimenti che non ci hanno lasciato indifferenti».

Il primo è proprio la discesa in campo di Valeriano Gobbi: «Lo storico presidente della Croce Bianca e noto imprenditore lumezzanese - spiega Peli - ha deciso di sfidare apertamente l’amministrazione uscente. Una figura estranea al mondo della politica, ma di cui abbiamo potuto apprezzare la lungimiranza nel costruire una realtà che, oltre ad interventi di primo soccorso di alto livello, ha saputo creare forte coesione sociale a Lumezzane coinvolgendo e formando centinaia di cittadini e offrendo assistenza a tante persone fragili lì dove i servizi comunali non riescono ad arrivare».

Il secondo elemento è stata la decisione di Josehf Facchini di presentarsi per un secondo mandato, sostenuto dal centrodestra unito: «Un evento - afferma Peli - che ci ha stupito, sia perché molti sostenitori della prima ora del sindaco uscente sono rimasti delusi dal suo operato in questi anni e hanno deciso di togliere pubblicamente il proprio supporto, sia perché negli scorsi mesi abbiamo incontrato alcuni dirigenti della civica di Rocco Ferraro che oggi sostengono Facchini riscontrando anche la loro ferma volontà di ostacolarlo e cercare una soluzione alternativa.

Siamo fermamente convinti che Lumezzane meriti il meglio del meglio, non un compromesso al ribasso. I nostri avversari, adottando questa logica, si aspettano che noi tiriamo avanti per la nostra strada proponendo un nostro candidato per poi valutare il da farsi al ballottaggio. Un film già visto e che non tiene conto che i tempi in cui i tatticismi erano più importanti del valore delle persone sono finiti».

Da qui la decisione di rinunciare a un proprio candidato sindaco per «sostenere questo approccio genuino e civico - aggiunge Peli - mettendo anzi a disposizione le nostre competenze» a fianco di Valeriano Gobbi, «espressione di una società civile che vuole contribuire a migliorare la città. Sentiamo di non voler ostacolare il percorso che lui ha già autonomamente intrapreso insieme alle due civiche che lo sostengono, composte da giovani, professionisti, membri di associazioni, imprenditori».