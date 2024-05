«Diario Elettorale», a Sarezzo una corsa a due tutta al femminile

A Sarezzo, più di 13mila abitanti alle porte della Val Trompia, alle urne sarà una corsa a due tutta al femminile: da una parte la sindaca uscente Donatella Ongaro, dall’altra Valentina Pedrali, già assessore e vicesindaco da 2014 al 2019. Sullo sfondo della contesa la spaccatura che ha provocato il domino fino al rimescolamento delle carte in Comunità Montana proprio dopo l’addio dell’ex presidente dell’ente sovraccomunale Massimo Ottelli alla giunta saretina della Ongaro.

Proprio Donatella Ongaro cerca quindi la riconferma alla guida della lista «Popolari e democratici per il bene comune», di area centrosinistra, alla guida di Sarezzo da cinque lustri, annunciando già la riconferma, in caso di vittoria, del tandem con Giacomo Cameletti come suo vice. La persona è al centro del programma elettorale, dai piccoli agli anziani, e i punti fondamentali vogliono essere l’unione della comunità, la continuità amministrativa e la concretezza degli obiettivi futuri. Tra questi, soluzioni ai problemi viabilistici di Ponte Zanano e la riqualificazione della frazione, la creazione di orti sociali, l’implementazione di colonnine di ricarica elettrica, l’approdo al porta porta integrale con la tariffazione puntuale.

Valentina Pedrali rappresenta l’area del centrodestra, seppur senza simboli di partito in quello della lista, e dei moderati confluiti proprio con Ottelli. Nel 2019 il gap tra centrodestra e centrosinistra era stato di poco meno di sei punti percentuali, ma le liste erano tre. Per provare a ribaltare il risultato Pedrali con la lista «Noi siamo Sarezzo» basa il suo programma su innovazione, sostenibilità, competenza, solidarietà ed inclusione. I giovani sono la priorità: a loro verrà dedicato un bilancio partecipato e si proverà a contrastare il disagio giovanile. Ci sarà spazio anche per il bilancio sociale del Comune e per l’istituzione di uno sportello amico. Dal punto di vista urbanistico, la volontà è quella di intervenire per il recupero dei centri storici di Sarezzo, Zanano, Ponte Zanano e Noboli e riqualificare l’intera area del Crocevia.