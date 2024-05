«Diario Elettorale»: a Rezzato Reboldi sfida il sindaco uscente Ventura

Anche a Rezzato, 13.500 abitanti alle porte della città, sarà corsa a due per le prossime elezioni: a sfidarsi il sindaco uscente Giovanni Ventura e il consigliere di minoranza Luca Reboldi, quindi anche gli attuali schieramenti in Consiglio comunale.

Giovanni Ventura cerca la riconferma per un secondo mandato: lo fa con la lista «Centrodestra per Rezzato Virle», e con l’appoggio non solo dei partiti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, ma anche di quello dell’uscente giunta e della maggioranza che lo ha supportato in questo mandato. Un quinquennio, secondo il programma elettorale, dove Rezzato si è visibilmente trasformata: gli obiettivi tangibili e necessari per la città sono pilastri programmatici. Prioritarie le azioni sulla sicurezza, aumentando la presenza di Agenti Locali sul territorio, implementando i sistemi di videosorveglianza, e individuando una nuova sede per il Comando rezzatese. Sul fronte lavori pubblici e patrimonio edilizio, i tre punti chiave sono l’edilizia scolastica, la viabilità e gli impianti sportivi. Per quanto riguarda le politiche sociali, attenzione alle fasce più fragili della società agli anziani, a disabili.

«Rezzato insieme» è la civica di ispirazione di centrosinistra che appoggia la candidatura a primo cittadino di Luca Reboldi, classe 1994: con lui buona parte dei consiglieri di minoranza uscenti, ma anche chi ha già corso in primis per la fascia tricolore. Nel 2019, quando i candidati erano due, finì 51,3% contro 48,7. Un gap di meno di tre punti che Reboldi proverà a recuperare con un programma che promuove prima di tutto il valore della partecipazione. L’Ambiente al primo posto; con l’opposizione alla realizzazione della discarica Castella 3 e di altre sul territorio comunale e nei paesi limitrofi, e si vuole arrivare al consumo netto di suolo zero. Per la mobilità, si promuoverà uno studio generale del traffico veicolare per le strade di Rezzato. I servizi alla persona guardano all’introduzione del Patto di Collaborazione e a servizi integrativi flessibili e diversificati per infanzia e minori.