Alfianello, Giampiero Zani si candida e sfida il sindaco uscente Matteo Zani

Zani sfida Zani nella corsa per la conquista di palazzo Pavoni, sede municipale di Alfianello.

Sarà infatti Giampiero Zani, attuale consigliere comunale di minoranza, supportato dalla lista «Insieme per Alfianello», a provare a sbarrare la strada al tris al primo cittadino uscente, Matteo Zani, che nei giorni scorsi ha comunicato l’intenzione di provare a proseguire il proprio percorso amministrativo.

Un confronto che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, non dovrebbe contemplare altri sfidanti, ma che vedrà contrapposti due persone omonime ma non legate da parentela alcuna.

Il percorso

Giampiero Zani ha iniziato la sua avventura amministrativa cinque anni fa, quando è stato eletto nelle file della attuale minoranza. «È stato un viaggio all’insegna della condivisione, dell’ascolto e della partecipazione. Saranno questi, infatti, alcuni dei valori che il gruppo, fortemente rinnovato, porterà avanti», sottolinea Zani annunciando la sua discesa in campo. «Vogliamo rendere partecipe la cittadinanza delle varie scelte che di volta in volta saranno prese», spiega il candidato alla fascia tricolore.

Al centro del programma ci saranno le persone e i loro bisogni. «Continueremo, per esempio, il lavoro fatto in questi anni per assicurare al nostro territorio la presenza di due medici di base: è una necessità che riteniamo fondamentale per la comunità». Attenzione particolare anche alla viabilità interna del paese, nel ridisegnare la quale saranno coinvolti tutti i residenti e, ultimo ma non certo meno importante, il delicato capitolo delle opere pubbliche.

«Con ponderatezza e ordine saranno portati a definizione i tre cantieri attualmente aperti, ovvero il polo scolastico, il recupero di villa Bellini e quello di casa Grazzani - conclude Giampiero Zani -. Attenzione al decoro e pulizia costante del cimitero, delle strade, del territorio e del verde per rendere con semplicità il nostro Alfianello sempre vivibile, accogliente e innovativo».