Adro: Rosa cerca il tris, sulla sua strada c’è Moretti

Paolo Rosa cerca il tris. Il sindaco uscente di Adro si candida per un terzo mandato, sempre con la Lega, che amministra il borgo da un ventennio. Prima, con i due mandati dell’attuale europarlamentare Oscar Lancini e, dal 2014, con il 45enne geometra, sposato e padre di due figli. Lo slogan scelto dal Carroccio è «Continuiamo insieme. Non cercare di cambiare qualcosa finché non smette di funzionare».

In lista sei donne e sei uomini, in rappresentanza pressoché paritaria tra Adro e Torbiato, capitanati da Oscar Lancini oltre che dallo stesso Rosa, che spiega: «Dopo 20 anni abbiamo fatto vedere cosa sappiamo fare ai cittadini. Crediamo di avere fatto bene, con voglia, impegno e onestà. Ripartiamo da qui, senza promesse roboanti: passato il voto, gli impegni vanno mantenuti».

Tra i candidati consiglieri nomi storici della Lega, come Lorenzo Antonelli, e «forze più fresche: alcuni consiglieri hanno fatto - aggiunge Rosa - un solo mandato, per giunta molto anomalo visto il Covid; altri, sono alla prima esperienza. Un bel mix».

Tra le priorità l’attenzione al sociale - «un lavoro immane che spesso non si vede, ma le esigenze dalla pandemia sono aumentate e si sono diversificate»-, la creazione di un gruppo di Protezione civile e il proseguimento delle riqualificazione dei centri storici di Adro e Torbiato. «Le opere pubbliche sono importanti e ci saranno, ma vogliamo riuscire a fare vivere il paese tutto l’anno».

Lo sfidante

A sfidare Rosa, nelle urne, ci sarà la lista civica «Davide Moretti sindaco», in pista da fine 2023. Il candidato è il 37enne Davide Moretti, pianificatore territoriale e già consigliere comunale tra il 2017 e il 2019 con l’allora Idea Civica. Parole d’ordine: «Adro è pronta a rivivere e lo faremo insieme, incoraggiando cultura - a partire da uffici comunali e ambulatori nelle vecchie scuole di via Lazzaretto -, territorio (tutelando il Monte Alto) e partecipazione della comunità, per esempio con una Pro Loco».