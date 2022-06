Gussago, dalla nuova scuola alla revisione del Pgt: la sfida è aperta

Il più è fatto; ora sul palco salgono gli elettori. Saranno ovviamente loro a decidere chi guiderà il Comune di Gussago per i prossimi cinque anni. Iprogrammi sono stati presentati, molti i temi entrati nel dibattito pubblico: dalla costruzione di una nuova scuola media, al recupero della Santissima, passando per la revisione del Pgt, la Fondazione Richiedei, e ancora, l’attenzione all’ambiente mettendo mano a una revisione della viabilità. I tre candidati sindaco concludono la campagna elettorale e prendono fiato in attesa del verdetto delle urne: sono Giovanni Coccoli, Rossella Olivari e Stefano Quarena. (Qui è possibile rivedere il dibattito avvenuto nella nostra sala Librettihttps://sala-libretti.giornaledibrescia.it/eventi/198).

Per il sindaco uscente, Giovanni Coccoli, 49 anni, della civica «Gussago Insieme» tra le priorità in caso di riconferma ci sono: «La conclusione della strada di Navezze – sottolinea Coccoli -, la costruzione della nuova scuola media, riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto e del centro sportivo Corcione, continuare il recupero della Santissima, attivare le comunità energetiche per il risparmio in bolletta, dotare gussago di un piano di abbattimento di barriere architettoniche e promuovere un progetto sociale».

Per Stefano Quarena, 52 anni, candidato della lista «Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni per Quarena Sindaco», sostenuto da tutto il centro destra – Lega più la civica Gussago nel Cuore, che racchiude i simboli Forza Italia, Udc, Grande Nord e “Contea di Ronco” - i punti chiave sui quali ha fatto perno la campagna elettorale sono stati: «Revisione del pgt, riduzione sensibile delle metrature edificabili, piani di rigenerazione urbana e incentivazione delle ristrutturazioni nei nuclei antica formazione – spiega Quarena -, progetto bypass di Navezze entro fine 2022, nuovo edificio per le scuole medie con concetto di campus nella zona di Pratolungo, supporto nelle politiche sociali, massima attenzione alla situazione della fondazione Richiedei, valorizzazione delle tradizioni e del turismo enogastronomico».

Terza contendente la «outsider» Rossella Olivari, 40 anni, rappresentante della lista «Pd per Gussago Comunità Democratica» e dell’area di centro sinistra, ha incentrato il programma di governo sulla logica del cambiamento. «Una Gussago giovane, nuova e dinamica – dice Olivari -. Vogliamo promuovere la parità di genere, tutelare l’ambiente, produrre energia pulita e ridurre le bollette, mettere mano alla viabilità riducendo l’inquinamento, utilizzare il Pnrr al fine di consegnare ai figli un comune efficiente. E poi attenzione alla scuola, alle scuole e alle famiglie, ridare nuova vita alla frazione di Navezze».

