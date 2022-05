Elezioni, 11 Comuni bresciani al voto: ultimo giorno per le liste dei sindaci

Su il sipario delle elezioni amministrative. Il 12 giugno 75mila bresciani saranno chiamati ad eleggere sindaci e consiglieri di 11 Comuni. Ieri si è consumato il primo atto ufficiale con la presentazione di liste e candidati. C’è tempo anche stamattina (sull’edizione di domani pubblicheremo tutte le liste). Le principali contese sono a Desenzano, Palazzolo, Darfo Boario e Gussago, tutti oltre i 15mila abitanti e dunque con la possibilità del ballottaggio il 26 giugno. In realtà, Palazzolo non avrà bisogno del secondo turno visto che in campo ci sono solo due avversari.

La lotta sarà ben più animata a Desenzano, che presenta ben sei aspiranti cittadini (da segnalare che nella capitale del Garda è presente l’unico candidato del M5S) Tris di contendenti, invece, a Gussago e a Darfo Boario Terme. Solo due i Comuni con un solo candidato (per altro il sindaco uscente), vale a dire Paspardo e Provaglio Valsabbia, che bissano così l’esperienza del 2017. Se si esclude Desenzano (che comunque è la città più popolosa dopo Brescia, con una vivace storia politica-amministrativa) il numero dei candidati sindaci è piuttosto contenuto. Fatto che si presta a una doppia lettura. Da una parte segnala una positiva composizione della dialettica politica, dall’altra una diminuita voglia di partecipazione diretta alla vicende del proprio paese.

Affluenza

In realtà, sarà la percentuale di affluenza al voto a far pendere la bilancia su un aspetto piuttosto che sull’altro. Intanto possiamo dire che la tendenza non è buona: alle ultime comunali, il 2 ottobre del 2021 riguardanti 26 paesi e 104mila cittadini, l’affluenza fu del 63,4% con un -8,3%. Cinque anni fa Palazzolo, Desenzano e Gussago andarono al ballottaggio: al secondo turno ci fu un crollo (nella capitale del Garda votò solo il 45,7%.

Dal punto di vista della sfida fra gli schieramenti politici, pur nel limite del campione elettorale, ci sono alcuni elementi interessanti. A Palazzolo, dopo l’addio di Gabriele Zanni, il centrosinistra affronta l’assalto del centrodestra. Lo stesso, scaduto il doppio mandato di Ezio Mondini, deve fare a Darfo Boario. A Desenzano è invece il centrodestra, con Guido Malinverno, a dover difendere il primato. A Gussago il civico Giovanni Coccoli ha di fronte l’uno e l’altro. Tutti i sindaci ricandidabili tentano il bis: a Desenzano, Gussago, Provaglio, Mura, Acquafredda e Paspardo. Anzi, in quest’ultimo caso si tratta di un tris. Bienno fa caso a sè, trattandosi di Comune commissariato. Nuovi sindac - non essendo ricandidabil quell uscenti - avranno anche Odolo e Gottolengo.

