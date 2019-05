Valbestino, Pace cerca il tris e sfida il contendente Andreoli

Nel Comune in cui batte il cuore verde e selvaggio del Parco Alto Garda due liste si contendono il voto di 211 elettori. Cinque anni fa gli schieramenti in campo furono addirittura tre, ma la sfida, decisa sul filo di lana, fu tutta tra Davide Pace, che raccolse 82 voti, e Valentina Andreoli, che ne ottenne solo uno in meno, 81 (nessun voto, invece, per la lista Indipendenza Lombarda). Ora il duello tra le due anime politiche del piccolo Comune montano si rinnova.

A sfidare l’uscente Pace, alla ricerca del terzo mandato a capo della Lista Civica per la Valvestino, questa volta sarà Elia Andreoli con la lista Uniti per la Valvestino. I problemi sul tavolo sono quelli tipici delle realtà di montagna: l’emorragia demografica, la lontananza dai servizi vitali, la mancanza di lavoro, i bisogni di una popolazione sempre più anziana. Al centro del dibattito anche le due grandi questioni del passaggio alla Provincia Autonoma di Trento e del tunnel di collegamento con Bondone, sul versante trentino del lago d’Idro.

Questioni prioritarie per Pace, che ne è stato il promotore. Nel programma del sindaco uscente anche politiche sociali per i residenti con incentivi alla permanenza (bonus energia, bonus carburante), il progetto Bike Trail Alto Garda e la conclusione di opere già impostate: l’allargamento della SP 113, la piazzola per l’atterraggio notturno dell’elicottero a Moerna, il percorso naturalistico attrezzato da Molino al Bersaglio.

Il programma di Andreoli, invece, propone una visione disincantata sul passaggio alla Provincia autonoma, ritenendo necessario recuperare i rapporti con la Provincia di Brescia, logorati dalla politica del «torniamo in Trentino». Tra gli obiettivi il miglioramento dei servizi alla persona, l’introduzione dell’infermiere di famiglia, il potenziamento della viabilità interna.

Affluenza e risultati alle Elezioni comunali 2014 >>

Liste e candidati di Valvestino >>

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it