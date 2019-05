Manerba, vice Mattiotti sfida Bertini e Turina fa l’outsider

Lo scontro è aperto tra il sindaco e il suo vice. E tra i due litiganti si insinua l’outisider. Tre liste in corsa a Manerba: l’outsider, perché esterno ai fuochi della «battaglia», è Gian Luca Turina, con la sua lista Azione sociale e Rinascita per Manerba. I due contendenti diretti sono invece gli attuali sindaco e vicesindaco, Isidoro Bertini e Flaviano Mattiotti: entrambi esponenti di Forza Italia, Bertini è alla guida di Civica Minerva, Mattiotti di Centro destra per Manerba, supportata da Lega Salvini e Fratelli d’Italia.

Partiamo dall’outsider, Gian Luca Turina: incentivare il turismo è al primo posto nel suo programma. Poi la sicurezza, con il potenziamento della videosorveglianza e del personale, e il sociale, con la nomina di un rappresentante per ogni frazione. Attenzione poi ai rapporti con le associazioni e alle riqualificazioni: dei parchi e dell’anfiteatro di Balbiana.

Bertini intende invece proseguire il cammino: nel suo programma unisce «territorio, ambiente e agricoltura, per valorizzare Manerba e farla visitare tutto l’anno». In tema opere pubbliche, l’obiettivo è «rispondere alle richieste dei cittadini secondo criteri di utilità e trasparenza, dando rilievo alle attività e riqualificando il patrimonio». Non manca il capitolo sicurezza, con lo sforzo per far tornare la Locale h24.

Uno sforzo che anche Mattiotti intende perseguire: nel suo programma, inoltre, sono presenti la riqualificazione dei centri, la valorizzazione della Riserva e del variegato mondo del volontariato, l’impegno a diminuire i costi della Tari. Mattiotti si impegna inoltre ad ascoltare semestralmente le istanze delle frazioni e a incentivare la collaborazione tra scuole e biblioteca. Per i giovani spazi da autogestire.

