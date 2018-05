Paparazzo: ecco le cinque mosse per l’ambiente

Per sei anni è stata un punto di riferimento per i cittadini della zona est della città, alla presidenza del Codisa. Ora Angela Maria Paparazzo ha scelto di «tentare di incidere laddove le scelte si compiono»: il suo nome è infatti nella lista del Pd, a sostegno di Del Bono, con una candidatura da indipendente.

Perché si è candidata? «Mi è stato chiesto dal sindaco anche nel 2013 e, dopo un’attenta riflessione, ritengo sia giusto che la società civile si impegni in prima persona per migliorare la quotidianità portando la propria esperienza e la propria competenza in politica, anche rigenerandola dall’interno. Perché non basta criticare, a un certo punto bisogna anche assumersi delle responsabilità».

Come mai ha scelto la lista Dem e non una lista civica? «Non sono tesserata Pd, per questo la mia candidatura è indipendente, ma ho compiuto una scelta di fiducia basata sulla stima reciproca. Io parto dal bagaglio delle battaglie di quartiere: chi mi ha voluto in squadra sa che quelle sono le istanze che intendo portare in Consiglio. Mi è stato chiesto anche dal centrodestra un impegno e questo mi onora, significa che il lavoro svolto con il Codisa è stato di merito e mai fazioso. Ma i miei valori si pongono a sinistra».

Si è chiusa quindi l’esperienza nel Codisa: quale il bagaglio che porterà con sè? «Sì, mi sono dimessa dal Comitato, un’esperienza che mi ha insegnato la prima regola fondamentale: parlare con le persone sempre e, soprattutto, andare insieme ai cittadini sul luogo, facendosi portare per mano dentro i loro problemi, problemi che spesso gli amministratori non conoscono perché, semplicemente, non li vivono».

Quali le «battaglie» di cui si farà portavoce? «Ovviamente quelle ambientali, perché ambiente significa salute, qualità della vita ma anche lavoro. E su questo va aperto un tavolo permanente con la Regione, che detiene alcune competenze». Vuole intavolare una trattativa con la Lombardia? «È necessaria per più partite. Sull’aria servono incentivi veri per cambiare il parco auto e il servizio pubblico deve essere concorrenziale al mezzo privato. Sul fronte aziende è necessario inserire nelle autorizzazioni sia l’obbligo sia di cambiare i filtri sia di creare barriere di mitigazione. Bisogna fermare la discarica Castella, così come il bitumificio e il Polo logistico Italgros. E bisogna chiedere un potenziamento di Arpa».

Il parco delle Cave è un progetto avanzato dieci anni fa dal Codisa. Ora è stato inaugurato: obiettivo raggiunto? «Il parco è il cuore blu di Brescia, si è fatto il primo passo ma c’è ancora molta strada da fare. Ora bisogna costruire davvero il parco con zone fruibili, illuminate da pannelli solari e arredi che guidino i cittadini. Io e il Codisa abbiamo iniziato a lavorare al parco quando nessun politico ci credeva: eravamo soli. Ora bisogna ultimarlo e investire. Coinvolgendo anche le aziende della zona, chiedendo loro di destinare una parte dei fondi dei bilanci sociali nel Parco delle Cave».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it