Hit parade del «Loggia carpet» a due mesi dal voto

Una «bellissima rimpatriata». A due mesi esatti dal voto (il Ministero ha fissato il primo turno delle Amministrative il 10 giugno, con ballottaggio il 24) gli occhi - e soprattutto le agende - dei big, che fino a ieri erano totalmente concentrati sul quadro nazionale, iniziano a essere puntati su Brescia.

Lo scranno di Palazzo Loggia è diventato - per l’idra a tre teste composta da Movimento 5 stelle, centrosinistra e centrodestra - una sfida «da non perdere». Letteralmente. Da non perdere a livello elettorale e da non perdere fisicamente parlando (anche se qualcuno sostiene che il gioco delle agende, in più di qualche caso, è al contrario: l’obiettivo sarebbe cioè non fare incontrare i leader nazionali tra loro, così che continuino ad andare, almeno in apparenza, d’accordo).

Tutti vogliono essere a Brescia, diventata di colpo bussola e termometro dei consensi all’indomani del voto delle Politiche e delle Regionali. Per centrodestra e M5s l’obiettivo è capire se anche in chiave territoriale reggono; per il centrosinistra, e in particolare per il Pd, la Loggia, se Emilio Del Bono sarà confermato, potrebbe invece rappresentare insieme un riscatto e una ripartenza per la ricostruzione del progetto Dem.

Non è un caso che la hit parade degli endorsement dei piani alti inizi a essere all’ordine del giorno dei partiti. Il tempo stringe: è vero, ad esempio, che mancano «ben due mesi esatti» alla chiamata alle urne, ma è altrettanto vero che a conti fatti il tempo stringe se si pensa alla presentazione delle liste, che fra un mese - il 10 maggio - dovranno essere non solo definite, ma anche pronte per essere consegnate.

Tradotto: la grande macchina delle Comunali si deve mettere in moto, il riscaldamento è finito: nei prossimi giorni i candidati devono scegliere il «taglio» che vogliono dare alla propria campagna elettorale, devono tracciare i confini delle alleanze, studiare liste competitive, iniziare a ragionare sugli slogan da spendere per essere incisivi.

A proposito di slogan e di hit parade: Matteo Salvini è stato il primo a garantire la sua visita bresciana, segno che quella in Friuli non è l’unica bandiera leghista che vuole vedere sventolare fuori dai Palazzi di governo. E una delle idee in campo è di un «sopralluogo - comizio» ai piedi della torre Tintoretto (verosimilmente per simboleggiare che dopo un decennio è ancora nel limbo e ancora si discute di abbattimento: un colpaccio, insomma).

La seconda a sfilare sul Loggia carpet elettorale sarà Giorgia Meloni («sicuramente verrà almeno una volta, ma se si riuscirà anche più di una» hanno annunciato i Fratelli d’Italia, entusiasti del 4,8% incassato). Anche l’anticonformista M5s ha assicurato una campagna elettorale «ruspante», annunciando tanto in lista quanto come ospitate «personalità di spicco», ma senza svelare i nomi (puntano sull’effetto sorpresa, sbirciando nel frattempo gli sviluppi romani così da non andare incontro a «voti a perdere»).

E il Pd? Cautela. Non è un caso che il sindaco ribadisca la sua «caratura civica», mettendo in qualche modo un «separè» dal livello nazionale e regionale. E del resto Del Bono è sempre voluto restare fuori dalle dinamiche squisitamente politiche (sui primi cartelloni elettorali del simbolo del Pd non c’è neppure l’ombra). Sarà però certo interessante vedere se il partito, sostenendolo, sarà del suo stesso avviso.

