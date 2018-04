«Com’è bello vivere a Brescia»: lo pensano 8 residenti su 10

Ma quanto è bello vivere a Brescia! Lo pensa l’82% delle persone intervistate da Ipsos nel sondaggio condotto per il Giornale di Brescia che pubblichiamo in queste pagine. Alcune avranno forse alluso all’economia in ripresa, altre avranno visto il bicchiere mezzo pieno in tema di vivacità cittadina, altre ancora avranno pensato all’istruzione o alle bellezze naturali e artistiche del territorio.

Sta di fatto che, indipendente dai motivi personali che hanno spinto ogni intervistato ad ammettere una certa positività, prevalgono i soddisfatti. Il giudizio generale è chiarissimo: intervistati su 10 sono molto postivi e sono positivi.

I negativi (14%), i molto negativi (3%) e gli incerti (1%) sono soltanto una minima parte. La situazione è in linea con la percezione della qualità della vita in Lombardia (dove i positivi e i molto positivi insieme raggiungono quota 82%) e più ottimistica se confrontata a tutta l’Italia (dove i positivi e i molto positivi scendono al 69% e i molto negativi salgono al 13%).

Se poi si osserva la distinzione dei giudizi proposta dal sondaggio in base all’orientamento di voto balza subito all’occhio la soddisfazione del centrosinistra: su dieci persone intervistate quattro definiscono la qualità della vita migliorata e cinque la ritengono uguale e positiva. L’ottimismo sfuma, ma solo leggermente, nel centrodestra (dove, su dieci intervistati, i miglioramenti vengono avvertiti da due persone e la situazione viene definita uguale e positiva da altre sei) e nel Movimento Cinque Stelle (dove, complessivamente, sono poco più di sette le persone che percepiscono la qualità della vita a Brescia migliorata o comunque uguale e positiva).

Ieri e oggi. Se questa, proposta dal sondaggio, è la fotografia delle impressioni dei bresciani, quella che proponiamo nella pagina a fianco è una loro lettura, nel tempo, dell’andamento della qualità della vita in città. Gli ottimisti, in questo caso, sono poco più della metà: il 55% divisi tra chi vede un miglioramento (28%) e chi ritiene la situazione uguale e positiva. Coloro che percepiscono un peggioramento salgono a quota 34%. Quelli che invece giudicano la qualità della vita uguale e negativa sono il 10%.

Curiosa è poi la distinzione per orientamento di voto: tra gli elettori del centrodestra, quelli del M5S, coloro che voteranno altro e quelli che non sono intenzionati ad esprimersi circa la metà parla di un peggioramento.

Domani. Oltre a una lettura dell’oggi e del presente rapportato con il passato il sondaggio analizza anche le impressioni nei confronti del futuro. I dati dimostrano la positività della situazione bresciana rispetto a quella regionale e nazionale. Brescia sta andando nella direzione giusta per il 64% degli intervistati. Una percentuale che oscilla tantissimo in base all’orientamento di voto: nel centrosinistra sale all’81%, nel centrodestra scende al 53%, nel M5S crolla al 33% e, tra gli incerti, si assesta al 62%.

