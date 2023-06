Vivai Le Georgiche investe in nuove serre: corrono le vendite online di piante e fiori

In principio era Silverio Guarisco, un metalmeccanico con l’hobby della pittura che, folgorato sulla via della bellezza, nel 1982 decide di appendere al chiodo la tuta blu, riversando nella realizzazione di giardini la passione per i colori e in generale per l’arte. A Viadana di Calvisano, Silverio prende un pezzo di terra ereditato dal padre e lo trasforma in un piccolo vivaio. Compera anche un furgoncino, che gli serve per la nuova attività.

