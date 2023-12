Una spesa da 521 milioni in prodotti artigianali per il Natale dei bresciani

Come ogni anno, anche per questo dicembre le associazioni di categoria prevedono un aumento delle spese degli italiani per i regali di Natale.

Secondo un’elaborazione dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia, complessivamente nel nostro Paese il valore delle vendite al dettaglio a dicembre supera del 28,3% la spesa annuale. La Lombardia è la regione dove si spenderà di più per mettere sotto l’albero prodotti e servizi di artigianato, con 4,3 miliardi di euro (17,5% del totale nazionale) seguita dal Lazio con 2,4 miliardi, Veneto (2 miliardi) e Campania (1,9 miliardi).

Brescia è la quinta provincia per questo tipo di acquisti, con una spesa prevista di 521 milioni di euro, 2,1% del totale dei consumi nazionali (cifra superiore allo scorso anno): di questi, 327 milioni di euro sono destinati a prodotti alimentari e bevande mentre 194 in altri prodotti e servizi tipici del periodo natalizio. I numeri sono in aumento rispetto allo scorso anno (erano 464 milioni nel 2022) per la nostra provincia, complice anche l’inflazione, ma anche secondo Confartigianato «la mirata scelta di affidarsi a prodotti di qualità». A questa scelta negli acquisti corrispondono nel Bresciano 7.395 imprese artigiane (il 26,4% sul totale dell’artigianato) con 23.899 addetti nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale.

Nel comunicato di Confartigianato si dice inoltre che a novembre 2023 la fiducia dei consumatori è tornata a salire mentre è scesa l'inflazione. I prezzi del carrello della spesa sono in aumento del 6,1%, mentre la crescita dei costi per i regali di artigianato è minore (+4,8% a ottobre). In particolare in Lombardia i prezzi di questi ultimi sono saliti meno rispetto alla media nazionale (+4,4%), percentuale ulteriormente ribassata a Brescia (+4%).

Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti questi dati sul consumo di prodotti artigianali nel periodo natalizio indicano un apprezzamento generale di «una artigianalità basata sul valore del lavoro, sull’ascolto del cliente e sulla personalizzazione del prodotto, a cui si associa l’alta qualità delle materie prime e dei prodotti realizzati».

