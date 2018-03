Trasporti: Brescia, la terra delle cento start up

Trasporti, sono quasi 10mila le start up nate in Italia tra il 2015 e il 2017 tra produzione, trasporti via terra, mare ed aria e servizi di supporto. Circa duemila le iscritte in Lombardia che da sola pesa il 20,3% del totale nazionale. Sono soprattutto imprese del settore del trasporto terrestre (5.157 in Italia, 1.016 in Lombardia) e delle attività di supporto (3.190 in Italia e 769 in Lombardia).

Un settore in cui cresce il peso dei giovani, il 26,6% in Italia e il 21,3% in Lombardia delle start up degli ultimi tre anni è un'impresa giovane contro un peso che, considerando le imprese attive nel settore, è di circa il 7%. Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi sui dati del registro delle imprese relative agli anni 2017, 2016 e 2015.

Per provincia in Lombardia. Milano è prima per start up nel settore dei trasporti con 1.132 imprese iscritte negli ultimi tre anni, seguita da Monza Brianza con 182, Bergamo con 127 e Varese con 109. Quasi 100 le iscritte a Brescia e Pavia. Per peso dei giovani sulle nuove attivita', prime sono Bergamo (27,6%), Brescia (26%), Lodi e Sondrio (25%). Le start up dei trasporti in Italia. Sono Lombardia e Lazio le prime due regioni per imprese iscritte nel settore tra 2015 e 2017 con rispettivamente 1.991 e 1.494 imprese, poi Veneto, Toscana ed Emilia Romagna.

Tra i territori Roma è prima con 1.294 iscrizioni, seguita da Milano (1.132), Torino (508), Napoli (431) e Firenze (330). Per incidenza delle imprese giovani sulle nuove imprese prime sono Crotone, Enna, Isernia e Belluno (con un peso del 50%), poi Messina, Trapani, La Spezia, Benevento e Lecce.

