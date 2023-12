Semiconduttori, 1,7 miliardi per il Chips joint undertaking

I semiconduttori rappresentano una componente essenziale per il funzionamento degli oggetti di uso quotidiano e delle tecnologie che trainano la transizione digitale e sostenibile. A seguito della pandemia che ha messo a dura prova la catena di approvvigionamento dei semiconduttori provenienti dai mercati asiatici (due terzi dell’intera produzione globale), l’economia mondiale ha dovuto affrontare una forte crisi di carenza di chip.

E al fine di mitigare gli effetti distorsivi derivanti da ciò e di rafforzare la capacità produttiva del mercato comunitario, a settembre l’Ue ha adottato la legge europea sui semiconduttori. L’obiettivo è quello di portare la quota di mercato Ue nella produzione globale al 20% entro il 2030.

Una delle iniziative più interessanti per l’implementare la normativa riguarda il partenariato pubblico-privato «Chips joint undertaking» nell’ambito di Horizon Europe. Inaugurato il 30 novembre, mira a colmare il divario tra ricerca e produzione, nonché a facilitare la messa in commercio delle idee più innovative. Ue e Stati membri si impegnano a destinare 11 miliardi fino al 2030. Tra le azioni si segnala il lancio di 4 bandi per testare nuove linee pilota di semiconduttori. Le linee pilota saranno finanziate con un contributo di 1,7 miliardi da parte della Commissione, mentre risorse addizionali verranno messe a disposizione dagli Stati e da fondi privati.

Le linee si concentreranno sui seguenti modelli di semiconduttori: dispositivi FD-SOI da 7 nanometri; dispositivi da 2 nanometri; tecnologie basate sull’integrazione eterogenea; semiconduttori WBG. Sarà possibile presentare domanda fino al 29 febbraio 2024.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it