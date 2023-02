Quote latte: un cortocircuito senza soluzione da 24 anni

L’Europa boccia l’Italia, che non sa però come muoversi con chi ha pagato le multe e non lo doveva fare oppure lo doveva fare in quote inferiori. E soprattutto le autorità non sanno come battere cassa a chi 20 anni fa è stato (erroneamente) escluso dalla liste delle aziende soggette a prelievo.

Traduzione: siamo davanti all’ennesimo cortocircuito sul tema delle quote latte che si trascina da metà degli anni Novanta.

