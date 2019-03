Professionisti del turismo? I Club del Sole offrono 300 posti

Sono piu di 300 le posizioni aperte in Club del Sole per aspiranti professionisti del turismo. Alla vigilia della stagione estiva che partirà ad aprile e proseguirà fino alla metà di settembre, il network di camping e villaggi turistici lancia una grande campagna di recruitment rivolta a giovani e meno giovani alla ricerca di una prima o di una nuova esperienza nel settore dell’accoglienza turistica e della ristorazione, compresi personale amministrativo e professionisti del web marketing.

Con 13 camping village in sei regioni (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana e Abruzzo) e un fatturato in costante crescita (47 milioni di euro di fatturato aggregato per il Gruppo nel 2018, +10% rispetto al 2017), Club del Sole è leader in Italia nel settore delle vacanze all’aria aperta. Nel picco di stagione, nei mesi di luglio e agosto, nella sede centrale di Forlì e nei camping village sono impiegate più di ottocento persone, tra collaboratori fissi e stagionali.

Le posizioni aperte per la prossima stagione sono chef e personale di cucina, maitre, camerieri, baristi, pizzaioli e apprendisti di sala e di cucina da impiegare nelle strutture sul territorio nazionale (130 in Emilia-Romagna, 25 in Toscana, 16 a Jesolo, 17 a Roseto degli Abruzzi, 13 in Friuli-Venezia Giulia a Marina Julia). Al Desenzano Camping Village sono 20 le opportunità di lavoro nei servizi di ristorazione, amministrazione e area commerciale. Il Gruppo Club del Sole infatti, è alla ricerca anche di 50 addetti per il booking, accoglienza e comunicazione.

Le candidature per la ristorazione devono pervenire a selezioni@clubristorazione.it, mentre per le altre posizioni a risorseumane@clubdelsole.com

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it