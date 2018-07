Ori Martin, il gas arriva con una tubazione interrata lunga 5 km

Una tubazione interrata, che si estende per circa cinque chilometri e consente di trasportare direttamente all’acciaieria Ori Martin, in città, i gas indispensabili alla sua attività. Ed è frutto della sinergia tra il gruppo siderurgico e la Air Liquide Italia Produzione, società del gruppo Air Liquide specializzata appunto nella produzione e nella distribuzione di gas tecnici ai grandi clienti industriali.

La nuova tubazione interrata ha consentito l’allacciamento della Ori Martin all’ossigenodotto esistente e in particolare al tratto Ospitaletto-Brescia. Air Liquide dispone complessivamente di una rete di tubazioni interrate estesa per circa 650 chilometri, al servizio dei principali bacini industriali in Sicilia, Sardegna e Nord Italia. Sui complessivi cinque chilometri, per circa tre è stata utilizzata la trivellazione orizzontale controllata, che ha permesso di contenere l’impatto sul territorio, riducendo al massimo le zone con cantiere.

Se paragonata alla fornitura di gas allo stato liquido attraverso autocisterne, l’approvvigionamento dell’acciaieria tramite tubazione interrata presenta notevoli benefici sul fronte della sicurezza, della viabilità e dell’impatto ambientale. E questo perché si traduce, in primis, in 1.250 autoarticolati circolanti in meno all’anno, con un risparmio stimato in termini di emissioni di CO2 di 270 tonnellate annuali, di ossidi di azoto pari a 2.100 chilogrammi annui e di 160 chili all’anno di particolato.

Inoltre Air Liquide ha realizzato alcuni interventi di ripristino boschivo lungo il fiume Mella e di manutenzione straordinaria di superfici boscose sul monte Maddalena, con un investimento complessivo di 160mila euro. Andrea Agnelli, amministratore delegato di Ori Martin sottolinea: «In Air Liquide abbiamo trovato un partner tecnologico che ha saputo accogliere pienamente tutte le nostre esigenze. Con questo impianto Ori Martin aggiunge un’altra tessera al suo impegno per migliorare la sicurezza interna ed esterna e per ridurre l’impatto ambientale, abbassando il numero di automezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento».

