Melegatti, il lievito madre di 124 anni tenuto vivo da due operai

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato l'intenzione di andare a far visita alla Melegatti, azienda dolciaria di Verona «salvata» dall'intervento di un investitore industriale veneto. «È un grande segno - ha detto - abbiamo tifato perché non fosse divorata dai soliti giochi della finanza. Penso che avere lì un forno ancora acceso e panettoni che prenderanno forma è un segnale di un buono e bel Natale anche per il Veneto».

I dolci dello storico marchio potranno tornare nelle case contando nella lista ingredienti anche l'antico lievito madre - vanta 124 anni - sopravvissuto agli ultimi burrascosi mesi grazie anche alla dedizione di Davide Stupazzoni e Matteo Peraro, due dipendenti che, senza percepire stipendio, hanno lavorato ogni giorno per mantenere il prezioso lievito Melegatti in vita. Un gesto che ha suscitato grande ammirazione.

È stato il presidente Giacomo Spezzapria a riaprire lo stabilimento che ha restituito al territorio uno dei marchi storici dell'industria alimentare italiana. «Nonostante i suoi 124 anni di storia il marchio rischiava di scomparire ma ora con la nuova proprietà, l'imprenditore veneto Roberto Spezzapria e suo figlio Giacomo, ritorna sulle tavole degli italiani - si legge in una nota -. 35 i dipendenti a tempo indeterminato, per lo più ex lavoratori dello storico brand, che hanno fatto il loro ingresso alla Melegatti ai quali nei prossimi mesi se ne aggiungeranno degli altri». La Melegatti sarà presente con una piccola campagna all'imminente Natale 2018 ma guarda con grande attenzione alla ricorrenza della Pasqua 2019.

«Ho seguito da vicino la storia della Melegatti nei mesi scorsi. Dei lavoratori che non si sono arresi tenendo vivo il lievito madre. Degli italiani che hanno sostenuto l'azienda in una gara di solidarietà. Per questo la notizia mi riempie di gioia». Lo scrive su Twitter il senatore di Liberi e Uguali Pietro Grasso.

