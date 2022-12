Marketing, c’è anche un volto bresciano tra i top 100 di Forbes

C’è anche la bresciana Paola Maffina, head of global communications and public relations di Terra Moretti Vino, nella classifica dei 100 direttori marketing e della comunicazione di maggior successo stilata da Forbes Italia per il 2022. Un traguardo certo non di poco conto, a maggior ragione per chi, come la Maffina, ha fatto dell'arte del raccontare il fil rouge di tutta la sua vita professionale.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it