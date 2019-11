Maltempo, più di tre nubifragi al giorno dall’inizio dell’autunno

Più di tre nubifragi al giorno si sono verificati in Italia dall'inizio dell'autunno con tempeste di pioggia, vento, trombe d'aria e grandine che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola.

È quanto emerge da un'elaborazione di Coldiretti su dati Eswd. «La nuova perturbazione - sottolinea la Coldiretti - si abbatte sulle regioni fragili della Penisola dove sono saliti a 7275 i comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ma la percentuale sale al 100% per Liguria e Toscana mentre e al 90% per il Piemonte sulla base dei dati Ispra. Una realtà aggravata dai cambiamenti climatici con l'eccezionalità degli eventi atmosferici che è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione che - evidenzia la Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti con sfasamenti stagionali e territoriali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo».

