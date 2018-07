Lettino da spiaggia per cani: Lillimia punta al business del Pet

Nessuno escluso dal relax sul lettino in spiaggia. Nemmeno Bau e Fido, che per molte famiglie sono inseparabili compagni di viaggio. Ma come rendere comodi sui lidi gli amici a quattro zampe? Ci hanno pensato Camillo Gontrami e Vincenzo Sorrenti, entrambi di Reggio Calabria, naturalizzati bresciani.

Lillimia, il nuovo lettino per cani, in tessuto lavabile e con una struttura leggera e richiudibile, è disponibile da pochi giorni sul portale di crowdfunding Kickstarter e si prospetta la soluzione ideale per evitare ai cani insolazioni e contatto con germi e zecche.

Lo scorso 3 maggio è stato depositato il brevetto di Lillimia, il cui nome è stato pensato in onore della purtroppo ormai scomparsa cagnolina Lilli, che fece da musa ispiratrice. Da cinque giorni il progetto è finanziabile sulla piattaforma www.kickstarter.com.

Finora i modelli, a un costo di 89 euro, sono disponibili per cani di taglia medio piccola.

L’articolo completo è sul Giornale di Brescia in edicola oggi, domenica 29 luglio, scaricabile anche in formato digitale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it