Lavoro nei villaggi turistici? Dovete essere abili fotografi

Fare esperienza come fotografi in villaggi e strutture turistiche in Italia e in Grecia, realizzando servizi fotografici all’interno delle strutture di destinazione.

Una ricerca valida per la prossima stagione estiva e per il periodo invernale aperta anche a candidati senza esperienza, avviata in questi giorni dalla Holiday Photo di Foto Plus srl, una società italiana che opera nel settore della fotografia turistica.

Foto Plus è presente in villaggi turistici sul lago di Garda, in Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e in Grecia (Rodi), ma anche nelle località sciistiche del Piemonte e dell’Alto Adige, dove opera durante competizioni di sport invernali e nei corsi delle scuole di sci realizzando reportage.

L’offerta di lavoro è rivolta a ragazzi tra i 19 e i 35 anni, che naturalmente abbiano passione per la fotografia, conoscano la lingua inglese e il tedesco, siano disponibili a lavorare per almeno tre mesi continuativi, abbiano un aspetto curato, e siano predisposti al lavoro di squadra e al contatto con il pubblico. Ci si candida dalla la pagina www.fotoplus.it/lavora-con-noi.html.

