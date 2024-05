Lavoro e mismatch nel Tg Economia di Teletutto

Si è parlato di occupazione, e in particolare della difficoltà di conciliare domanda e offerta di lavoro, che interessa 9 imprese su 10 nel Bresciano, nella nuova edizione del Tg Economia andato in onda lunedì 6 maggio alle 20.05 su Teletutto. Potete rivedere l’appuntamento in cover a questo articolo.

Lavoro

Per Confindustria, che ha condotto un’approfondita analisi in tema di occupazione, un aiuto può venire dagli Its, che vanno però potenziati.

Il lavoro è anche una delle sfide individuate dai vertici di Confcooperative Brescia, guardando al futuro. Ce ne parla il presidente, Marco Menni, che per i prossimi 4 anni sarà affiancato da una squadra largamente rinnovata.

In vista dell’estate poi, abbiamo sondato aspettative e primi riscontri degli operatori turistici. «Il trend delle prenotazioni – dicono – è più che positivo».

E ancora si parlerà di Grana Padano, di competitività e di come sostenerla, di debito pubblico e delle performance, nell’ultima settimana, delle quotate bresciane.